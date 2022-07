Die Rückkehr von den Bayern nach Dortmund sei im Nachhinein nicht die beste Lösung gewesen. Rückblickend wäre er lieber zu einem anderen Klub gewechselt. "Liverpool wäre besser gewesen", sagte der gebürtige Memminger.

Als Grund für seine Entscheidung gegen Liverpool nannte Götze die damalige Situation bei den Engländern. Die Reds belegten im ersten Jahr unter Jürgen Klopp nur den achten Platz. Das war den Anforderungen von Götze zu wenig. "Auch in den Jahren zuvor war das nicht der Verein, der immer oben mitgespielt hat. Ich kam von Bayern und hatte diesen Anspruch."

Bei seinem zweiten Engagement in Dortmund wurde Götze nicht mehr wirklich glücklich und beendete das Kapitel 2020 mit dem Wechsel zur PSV Eindhoven.

Nach seinem kürzlich erfolgten Transfer zu Eintracht Frankfurt will der Rio-Weltmeister nicht zu weit in die Zukunft schauen. "Ich bin 30 Jahre alt und weiß, dass ich nicht mehr ewig spielen werde. Für mich zählt der Moment", sagte Götze.

Götze: "Heute ist es Genuss"

In seiner Karriere habe der WM-Siegtorschütze von 2014 "einen gewissen Druck und eine gewisse Erwartungshaltung" verspürt. "Heute ist es Genuss", so Götze weiter.

"Ich habe erkannt, dass man sich Druck erarbeiten muss. Eine hohe Erwartungshaltung musst du dir verdienen! Es wird immer nur das erwartet, was man dir zutraut." Das könne er nun "besser einordnen als vor einigen Jahren".

Wechsel zu Eindhoven: "Wichtiger Schritt"

Der Wechsel von Eindhoven zu Europa-League-Sieger Frankfurt sei ein "ganz wichtiger Schritt" für ihn gewesen, sagte Götze. Pläne, "welche Stufe ich in einem oder in zwei Jahren erreicht haben will", gäbe es im Gegensatz zu früher nicht mehr.

"Ich konzentriere mich auf heute, den nächsten Tag und die Woche. Natürlich habe ich Ziele und kenne den Spielplan, aber ich kann jetzt auch laufen lassen."

Götze: WM in Katar "weit weg"

Auch die WM in Katar im Herbst sowie die EM 2024 seien für ihn "weit weg". Derzeit beschäftige sich Götze "nicht mit der Nationalmannschaft".

(SID)

Erfolgsdruck in Frankfurt? Götze gibt sich gelassen

