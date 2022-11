"Ich mache gerne was für mich und meinen Körper", so Arnold weiter im "kicker-Podcast" "FE:male view on football".

Bei Kruse kam diese Stichelei nicht gut an. Der aussortierte Stürmer meldet sich bei Instagram - mit einer ordentlichen Portion Häme in Richtung Arnold.

"Freitagabend, ein perfekter Start ins Wochenende, könnte man meinen", beginnt Kruse seine Ausführungen. "Ich habe ja lange meine Fresse gehalten, habe seit fünf Wochen nichts gesagt, aber anscheinend bin ich in manchen Köpfen einfach allgegenwärtig."

Und dann geht es konkret gegen Arnold. "Eigentlich nur einer, ich weiß nicht warum, muss immer wieder über mich reden, nennt mich immer wieder als Beispiel, obwohl ihn keiner fragt. Sagt, ich trainiere dreieinhalb Stunden und er ist länger da, achtet auf seinen Körper", schreibt Kruse. Seine Folgerung: "Wir wissen ja, woran es liegt. Nämlich: Der, der weniger Talent hat, muss halt mehr trainieren."

Dauerfehde Arnold gegen Kruse

Dass beide Spieler nach Kruses Rauswurf in Wolfsburg aneinandergeraten, ist keine dicke Überraschung. Nach der 0:2-Niederlage bei Union Berlin im September hatte Arnold gesagt: "Jeder weiß um die Qualitäten von Max Kruse. Jeder weiß auch um die nicht vorhandenen Qualitäten von Max Kruse."

Im vergangenen August hatte sich Kruse über seine Arbeitszeiten als Profifußballer geäußert und damit nicht zum ersten Mal großes Unverständnis seines Arbeitgebers hervorgerufen.

"Meine täglichen Arbeitszeiten sind so 9 bis 13 Uhr", verkündete der 34-Jährige auf "Twitch". Trainer Niko Kovac hatte seinerzeit so reagiert: "Es gibt andere, die bleiben länger und machen Nachbehandlung, Pflege, Dehnung, das ganze Programm. Es gibt auch Spieler, die sehr viel mehr Stunden am Trainingsgelände verbringen. Und zwar effektiv und qualitativ."

Derzeit ist Kruse mit einer Oberschenkelverletzung noch außer Gefecht, soll in naher Zukunft aber wieder auf dem Trainingsplatz des VfL Wolfsburg stehen. Schwer vorstellbar nach Kruses neuerlichen Äußerungen.

