"Unter anderem der sehr geehrte Herr Drexler oder Draxler, weiß ich jetzt nicht. Wenn ich richtig informiert bin, ist Herr Draxler ein Journalist. Und Journalisten sollten ihre Arbeit richtig machen", ergänzte der Wolfsburger.

Kruse war im Wintertransferfenster 2022 auch aus finanziellen Gründen von Union Berlin zum VfL gewechselt.

Diesen Aspekt des Transfers hatte der ehemalige Bremer aber nie verheimlicht, was er auch jetzt noch einmal betonte. Er habe damals von Beginn an klargestellt, "dass es beim Wechsel nicht zuletzt um einen sehr gut dotierten Vertrag gegangen ist", so Kruse.

Zu den Aussagen des Journalisten, der Kruse bei dessen Wechsel nach Wolfsburg noch Ehrlichkeit zugutegehalten hatte, meinte Kruse abschließend noch: "Da wollte jemand einfach nur wieder etwas erzählen. Ich habe nichts verheimlicht und ich finde, ich tue dem Fußball gut."

In der aktuellen Saison kam der Routinier bei den Wölfen meist nur als Einwechselspieler zum Einsatz. Einzig im letzten Bundesligaspiel gegen RB Leipzig (0:2) stand Kruse über 90 Minuten auf dem Platz.

