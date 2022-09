Eine Trainerdiskussion erstickte Hainer damit im Keim. Der Bayern-Boss betonte auch: "Wir sehen die Vielzahl an Torchancen, die sich unsere Mannschaft in jeder Begegnung erspielt und die sich aktuell nicht in unseren Ergebnissen spiegelt."

In der Bundesliga feierten die Münchener am 21. August ihren letzten Sieg (7:0 gegen Bochum).

Danach folgten drei Unentschieden (1:1 gegen Gladbach, 1:1 gegen Union Berlin und 2:2 gegen Stuttgart) sowie die überraschende Niederlage im bayerischen Derby gegen Augsburg.

Die nächste Chance auf Wiedergutmachung hat der deutsche Rekordmeister erst am 30. September. Dann bekommen es die Bayern mit Bayer Leverkusen zu tun (20:30 Uhr). Zunächst steht allerdings eine Länderspielpause an.

Bayern-Präsident Hainer macht Kampfansage

Danach werde man laut Hainer bei den Münchenern "wieder richtig angreifen, wie man es vom FC Bayern kennt", so der Klub-Präsident: "Die Saison hat gerade erst begonnen, und wir wissen, dass wir das Potenzial haben, um unsere großen Ziele zu erreichen." Zumindest in der Champions League liegt der Rekordmeister voll im Soll.

Nach den Siegen gegen Inter Mailand und den FC Barcelona (jeweils 2:0) ist der FC Bayern auf dem besten Weg in Richtung Achtelfinale. In den beiden kommenden Spielen gegen Viktoria Pilsen (4. und 12. Oktober) könnte bereits der Einzug in die nächste Runde perfekt gemacht werden.

