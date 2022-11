Nach dem Spiel habe man laut Nagelsmann "ja gesehen, dass ich jetzt nicht der glücklichste Mensch war."

Auf der Medienrunde kurz nach Spielende brachte er seine Frustration zum Ausdruck und kündigte an, seine eigene Person hinterfragen zu wollen.

Der ehemalige Hoffenheim- und Leipzig-Trainer erklärte aber auch, dass er nach der Augsburg-Pleite nicht kapitulieren wollte. Er gewinne einfach gerne und im September gab es zu viele Spiele, die der FCB nicht für sich entschied.

Seit dem Augsburg-Spiel verlor seine Mannschaft keine Partie mehr und schaffte in der Champions League sogar Historisches . Als erstes Team in der Geschichte der Königsklasse gelang es den Münchnern, dreimal ohne Punktverlust ins Achtelfinale einzuziehen. Unter Nagelsmann gelang dieses Kunststück nun sogar zweimal in Folge.