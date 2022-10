Gavi sei "ein sehr, sehr guter Spieler, den ich als hoch talentiert einschätze, der eine extreme Gewinnermentalität hat und für sein Alter sehr giftig ist".

Der 18-Jährige bringe daher beim FC Barcelona eine kämpferische Komponente ins Spiel.

Aus Sicht von Nagelsmann waren aber sowohl Bayern-Youngster Musiala als auch BVB-Talent Bellingham in der vergangenen Saison "einen Tick vorne".

Zwischen den beiden Bundesliga-Nachwuchsstars entscheide dann wohl der persönliche Geschmack, meinte der Münchener Trainer: "Das ist mehr nach Gusto, was man lieber sieht: eher einen Box-to-Box-Spieler oder einen sehr feinen Fußballer in der roten Zone. Unverdient ist es für keinen der drei. In meiner persönlichen Meinung sind die beiden etwas vor Gavi."

Allerdings betonte Nagelsmann: "Gavi ist auch ein herausragender Spieler. Ich will nicht wieder einen Clinch mit Barcelona. Ich freue mich auch für ihn." Der junge Spanier war am Montag bei der Preisverleihung der Fachzeitschrift "France Football" als bester Nachwuchsspieler mit der Kopa-Trophäe ausgezeichnet worden . Gavi gewann dabei vor Real-Juwel Eduardo Camavinga und Musiala. Bellingham musste sich mit Rang vier begnügen.

