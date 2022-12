Niklas Süle und Youssoufa Moukoko betraten dick eingepackt und etwas missmütig den Platz. Während ihre Nationalmannschaftskollegen die immer noch schmerzenden WM-Wunden beim Tauchen mit Schildkröten und im Sonnenschein unter Palmen lecken, kannte BVB-Trainer Edin Terzic am Mittwochvormittag kein Erbarmen.

Süle, Moukoko, Nico Schlotterbeck, Julian Brandt und Karim Adeyemi absolvierten bei Temperaturen von knapp über dem Gefrierpunkt auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund ungeliebte Tempoläufe unter der strengen Aufsicht ihres Chefs.

Bevor das Quintett die Seele nach dem Debakel in Katar ebenfalls im Urlaub baumeln lassen kann, steht noch ein weiterer lästiger Pflichttermin an: Süle und Co. sollen mit zum Christmas Cup in Rumänien fliegen, wo der deutsche Vizemeister am Samstag auf Gastgeber Rapid Bukarest und den AC Florenz trifft.

Terzic will dies aber nicht als eine Reaktion auf die schwachen WM-Leistungen verstanden wissen. Seine Botschaft lautet: Nach einem bisher unbefriedigenden Saisonverlauf zieht der Tabellensechste die Zügel an.

Nagelsmann setzt auf Erholung

Julian Nagelsmann setzt bei Spitzenreiter Bayern München dagegen auf die Karte Erholung. Die Nationalspieler müssen erst am 3. Januar wieder an der Säbener Straße erscheinen. Drei Tage später wird es für Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Co. aber dafür richtig bitter: Nagelsmann bittet ins Trainingslager - Zielort? Doha! "In spätestens vier Wochen heißt es dann wieder Attacke, denn Aufgeben ist niemals eine Option", versicherte Kimmich tapfer.

Die Profis der gescheiterten DFB-Auswahl sind derzeit in alle Winde verstreut. Während Bundestrainer Hansi Flick zum Rapport bei der DFB-Führung in Frankfurt/Main antanzen musste, genoss Christian Günter die Aussicht unter Wasser beim Tauchgang auf den Malediven. Mario Götze und Marc-Andre ter Stegen verbrachten hingegen gemeinsame Zeit in Dubai, Armel Bella Kotchap grüßte aus Istanbul. Und Jamal Musiala bereitete seine Reisen mit Freunden und der Familie nach Österreich, Amsterdam und London vor.

Thomas Müller und Ilkay Gündogan nutzen die freie Zeit, um sich Gedanken über ihre Zukunft in der Nationalmannschaft zu machen - Rücktritt nicht ausgeschlossen. Er brauche aktuell noch ein paar Tage, um alles rund um die WM zu verdauen und für sich einzuordnen, ließ Müller die Fans in seinem persönlichen Newsletter wissen. Dieses Mal, betonte Gündogan, sei es "echt eine Herausforderung, darauf klarzukommen".

Diesen Gedanken konnten sich die Dortmunder am Mittwoch bei leicht bewölktem Himmel nicht hingeben. Terzic gab bei einigen Defensivübungen immer wieder lautstark Anweisungen. Speziell für Süle und Schlotterbeck nicht das schlechteste Trainingsprogramm.

