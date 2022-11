Niklas Süle war einigermaßen bedient, als er am Dienstagabend ans "Sky"-Mikrofon trat.

"Wir hatten in den ersten fünf bis zehn Minuten gefühlt nicht einmal den Ball. Das ist unerklärlich, weil uns das schon häufiger in diesem Jahr passiert ist", monierte der Defensivspezialist mit Blick auf den frühen Gegentreffer (6.) in der Autostadt. Er ergänzte: "Es ärgert uns, dass wir schläfrig rauskommen. Das ist inakzeptabel."

Im Anschluss wurde es aus Dortmunder Sicht besser, was nicht zuletzt Süle zu verdanken war. BVB-Trainer Edin Terzic hatte den Neuzugang aus München, der im Sommer eigentlich als Stabilisator für die Innenverteidigung verpflichtet worden war, mangels Alternativen einmal mehr als Rechtsverteidiger aufgeboten.

Süle gegen Wolfsburg im Alu-Pech

Sprich: Aus der Not wurde eine Tugend gemacht. Süle zeigt seit Wochen ansprechende Leistungen hinten rechts, neben defensiver Stabilität bringt der technisch versierte Hüne auch im Spiel nach vorne seine Qualitäten ein.

Egal, ob als Flankengeber oder als Abschlussspieler. Gleich zweimal tauchte der 27-Jährige gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf, beim ersten Versuch setzte er die Kugel per Dropkick nur Zentimeter neben den Pfosten (42.), in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf er mit einer anspruchsvollen Direktabnahme das Gebälk (45.+1).

Insgesamt drei Torschüsse gab Süle bis zu seiner Auswechslung in der 71. Minute ab, nur Offensivmann Donyell Malen versuchte es noch häufiger (4.). Süles Auftritt war trotz der Niederlage abermals mehr als ordentlich, der Neu-Borusse hat sich ganz offensichtlich auf dem defensiven Flügel festgespielt.

Rechtsverteidigerposition nicht neu für Süle

Gänzlich neu ist die Position für Süle allerdings nicht. Schon während seiner fünfjährigen Schaffenszeit beim FC Bayern spielte er zwölfmal als Rechtsverteidiger. Interessant dabei: Acht dieser zwölf Einsätze verbuchte er unter Hansi Flick.

Niklas Süle im Gespräch mit Hansi Flick Fotocredit: Getty Images

Der Ex-Bayern-Coach fungiert bekanntermaßen mittlerweile als Bundestrainer. Flick dürfte Süles Entwicklung dieser Tage mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Die Rechtsverteidigerposition gilt beim DFB-Team bisweilen als Problemposten. Unter Flick überzeugte vor allem Gladbachs Jonas Hofmann als Schienenspieler, zumindest offensiv. Unlängst laborierte der 30-Jährige an einer Schulterverletzung.

Thilo Kehrer von West Ham United wurde von Flick hinten rechts ebenfalls mit Spielzeit bedacht, nachhaltig für einen Platz in der Startelf für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar empfahl sich der gebürtige Tübinger jedoch nicht.

Hamann schwärmt: "Hört sich für mich sympathisch an"

Kein Wunder, dass Süle knapp zwei Wochen vor dem ersten WM-Spiel (23.11. gegen Japan) plötzlich in den Fokus gerät. TV-Experte Didi Hamann brachte Süle vor einer Woche bei "Sky90" ins Spiel. "Er hat das in München schon hervorragend gemacht. Wer soll es machen, wenn nicht er?" Kehrer bringe jedenfalls nicht das nötige Rüstzeug mit. "Kehrer ist auf dem Niveau unerprobt, obwohl er bei PSG gespielt hat."

Süle sei hingegen "unheimlich torgefährlich" und sowohl vorne als auch hinten bei Standards "eine Waffe". Hamann weiter: "Wenn du Süle in einer Mannschaft hast, die ohnehin keinen Rechtsverteidiger hat, hört sich das für mich sehr sympathisch an."

Süle: "Mal schauen, was Hansi vorhat"

Als Süle selbst bei "Sky" mit einem derartigen Szenario konfrontiert wurde, sagte er: "Ich spiele da, wo der Trainer mich sieht. Ich will auf jeder Position meine beste Leistung zeigen."

Süles klare Marschroute: Hauptsache spielen. "Ich komme gut mit der Rolle klar. Ich habe mehr Offensivaktionen, es macht Spaß. Mal schauen, was Hansi vorhat", schob er mit einem Augenzwinkern nach. Seine Miene hatte sich im Vergleich zum Beginn des Interviews sichtlich erhellt.

