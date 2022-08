Anders als beim ersten Mal soll die Leihe ohne Kaufoption erfolgen.

Der 26-jährige Sörloth soll in San Sebastian den Ex-Dortmunder Alexander Isak ersetzen, der für angeblich mindestens 70 Millionen Euro zu Newcastle United transferiert worden war.

In Leipzig hatte Sörloth in seiner Debütsaison 2020/21 in 37 Pflichtspielen sechsmal getroffen und damit die hohen Erwartungen nicht erfüllt.

In dieser Spielzeit kam er nach seiner temporären Rückkehr aus Spanien zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga.

(SID)

