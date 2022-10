Beide Vereine waren unter der Woche auf der europäischen Bühne unterwegs und warfen im Vergleich dazu die Rotationsmaschine an. RB-Chefcoach Marco Rose veränderte seine Startelf auf fünf Positionen, unter anderem kam Neuzugang und Keeper Örjan Nyland zu seinem Debüt für die Sachsen. Auf der Gegenseite nahm Bayer-Chefcoach Xabi Alonso vier personelle Wechsel vor.

Die Anfangsphase war von vielen taktischen Überlegungen geprägt. Sowohl RB als auch Bayer agierten im Spielaufbau mit einer Dreierkette. Weil auch keine der beiden Mannschaften den Gegner hoch anlaufen wollte, spielte sich vieles in der neutralen Zone ab.

Ein Fehler im Aufbau von Moussa Diaby lud die Sachsen schließlich zur ersten echten Chance ein. Xaver Schlager bediente Christopher Nkunku mit einem tollen Steckpass durch das gesamte Zentrum, Edmond Tapsoba und Robert Andrich retteten gegen den Franzosen allerdings noch in höchster Not (20.).

Nach etwas mehr als einer halben Stunde schlugen die Gastgeber dann zu. Dominik Szoboszlai servierte aus gut 20 Metern einen Freistoß in den Strafraum der Gäste. Nkunku hielt auf Höhe des Elfmeterpunktes clever den Kopf hin und lenkte so den Ball zur Führung in den Kasten (32.)

Nach dem Seitenwechsel verwalteten die Hausherren zunächst ihre knappe Führung. Dominik Szoboszlai ließ in der 57. Minute eine dicke Möglichkeit nach Vorarbeit von Timo Werner liegen und scheiterte am überragend aufgelegten Lukas Hradecky im Leverkusener Tor. Vier Minuten später kamen dann auch die Gäste zu ihrer ersten richtigen Chance im Spiel. Daley Sinkgraven zielte aber zu ungenau aus zehn Metern Entfernung gegen Nyland (61.).

Bayer-Chefcoach Alonso versuchte durch die Einwechslungen von Patrik Schick und Callum Hudson-Odoi neue Akzente zu setzen, es fehlte allerdings weiterhin an Durchschlagskraft. Stattdessen belohnte sich die Mannschaft von Rose für ihren konzentrierten Auftritt. Der eingewechselte Amadou Haidara spielte von der Mittelinie aus einen herrlichen Steilpass auf Timo Werner. Der RB-Stümer blieb vor Hradecky eiskalt und schob aus zehn Metern zum 2:0 ein (83.).

Die Stimmen:

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Beim Foul gegen Dominik Szoboszlai war der Ball mit dabei, aber auch sehr viel Mann. Wahrscheinlich sogar mehr Mann als Ball. An der Stelle von Xabi Alonso hätte ich mich aber auch aufgeregt."

Timo Werner (RB Leipzig): "Es war schwer heute, nach dem Spiel am Dienstag und der Müdigkeit in den Beinen. Es war gut, dass wir heute gegen einen Gegner gespielt haben, der ebenfalls in der Champions League spielt. Wir wissen, dass Leverkusen uns auch Tore hätte einschenken können."

Örjan Nyland (RB Leipzig): "Es war ein toller Moment für mich heute. Wir haben den nächsten Sieg geholt, die Stimmung im Stadion war auch top. Es ist immer schön, ohne Gegentor zu bleiben."

Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen): "Der Schiedsrichter sagt, dass Pablo Hincapié erst den Ball spielt und dann erst Dominik Szoboszlai trifft. Dann kann man eigentlich kein Foul pfeifen. Durch dieses Foul kassieren wir das 0:1. Das war eine wichtige Entscheidung des Schiedsrichters und die war meiner Meinung nach nicht richtig."

Mit Kaltschnäuzigkeit in der Offensive und Stabilität in der Defensive sicherten die Leipziger sich den siebten Sieg unter der Regie von Marco Rose.

Das fiel auf: Leverkusener Offensivmotor stottert weiter

Moussa Diaby, Adam Hlozek, Amine Adli, Callum Hudson-Odoi, Patrik Schick. Namen, die eigentlich für Tempo, Tore und Kreativität stehen. Stattdessen wurden die Zuschauer heute Zeugen eines weiteren erschreckenden Auftrittes von Bayers Offensive. Fünf magere Torschüsse, davon nur einer direkt auf das Tor von Örjan Nyland. Zahlen, mit denen Xabi Alonso alles andere als zufrieden sein kann.

Die Statistik: 9

Mit seinem neunten Treffer im zwölften Bundesligaspiel unterstreicht Christopher Nkunku seine Qualitäten als Leipziger Lebensversicherung.

