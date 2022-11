Christian Streich machte seinem Ärger Luft.

"Ich habe immer gedacht, dass Fouls einen Elfmeter nach sich ziehen und wenn es dann eine Berührung gibt, warum pfeift man dann? Man hat doch dafür jemanden, der es im Video anschauen kann. Nein, es wird sofort gepfiffen und damit ist das Spiel entschieden", polterte der Trainer des SC Freiburg am "Sky"-Mikrofon nach der 1:3 (0:0)-Niederlage im Topspiel bei RB Leipzig und führte weiter aus:

"Es gab eine Berührung, da stand es 2:1. Und es gibt den VAR. Ich weiß nicht zum wievielten Mal es in den letzten fünf, sechs Spielen eine Berührung gegen einen gewissen Spieler gibt. Jedes Mal wird Elfmeter gepfiffen. Das war 2020 so, 2021 so und jetzt wieder. Wofür hat man den VAR? Das ist sehr schade, da hätten wir vielleicht eine kleine Chance gehabt."

Bei dem "gewissen Spieler", den Streich in seiner Schimpftirade ansprach, handelt es sich um Christopher Nkunku, Leipzigs überragender Akteur am Mittwochabend, der in der 76. Minute nach einem Zupfer von Gegenspieler Nicolas Höfler im Strafraum zu Fall kam und somit für den Aufreger des Spiels sorgte.

Für Schiedsrichter Harm Osmers war jener Kontakt des Freiburgers Grund genug, auf Elfmeter zu entscheiden. Auch Videoschiedsrichter Guido Winkmann sah keine Veranlassung zu intervenieren, sodass Emil Forsberg letztlich vom Punkt den Endstand besorgte (78.) - zum Ärger der Breisgauer.

Freiburg wettert über Elfmeter-Pfiff: "Absoluter Witz"

"Nkunku hat in der Vergangenheit einige Elfmeter gegen uns heraus geholt, aber nur die wenigsten waren berechtigt. Da sollten sich Schiedsrichter drauf vorbereiten", wetterte Freiburgs vermeintlicher Übeltäter Höfler, der den Pfiff des Unparteiischen bei "Sky" darüber hinaus als "absoluten Witz" bezeichnete.

SC-Keeper Mark Flekken pflichtete seinem Teamkollegen bei: "Wenn man bei sowas einen Elfmeter pfeift, dann können wir auch aufhören - nur weil da einer ein ganz bisschen an der Hose zupft."

Unterstützung erhielten die beiden dabei von "Sky"-Experte Dietmar Hamann, der mit dem Video Assistant Referee (VAR) hart ins Gericht ging. "Ich würde gerne wissen, für was es hier Elfmeter gibt. Wenn man den Leuten wieder Vertrauen in den Videobeweis geben will, müssen wir für mehr Transparenz sorgen", lautete das Urteil des 49-Jährigen.

Leipzigs Coach Marko Rose sah die Szene jedoch naturgemäß etwas anders und verteidigte seinen Schützling. "Man sieht auch, dass Nkunku am Ende unten am Knöchel getroffen wird - darüber hat bisher noch niemand gesprochen, es ist aber nicht mein Thema. Wenn es den Elfmeter nicht gibt, bin ich dabei, aber dann gewinnen wir das Spiel hochverdient mit 2:1."

Hamann attackiert Nkunku

Hamann dagegen stieß neben der Entscheidung des Schiedsrichtergespanns besonders die Art und Weise, wie Nkunku den Elfmeter herausholte, sauer auf. "Das sieht aus, als wenn er Altersschwäche hätte", übte der ehemalige Liverpool-Legionär deutliche Kritik am Verhalten des Franzosen.

Somit geriet Nkunkus herausragende Leistung fast ein Stück in den Hintergrund. Der 24-Jährige baute mit seinem zwölften Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 2:0 (56.) nicht nur seine Führung in der Bundesliga-Torschützenliste aus, sondern war auch am Führungstreffer durch Mohamed Simakan (54.), der Nkunkus Kopfball an den Querbalken im Nachschuss versenkte, wesentlich beteiligt.

Deutschlands Fußballer des Jahres verbuchte darüber hinaus die meisten Torabschlüsse (sechs), gewann starke 57 Prozent seiner direkten Duelle und trug somit maßgeblich zum dritten Leipziger Sieg in Serie bei.

Für Nkunku gab es am Mittwoch damit gleich doppelten Grund zur Freude: Schließlich wurde der Offensiv-Allrounder von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps in das 25-köpfige Aufgebot des amtierenden Titelträgers für die WM-Endrunde im Katar berufen.

Freiburg nach Pleite selbstkritisch

Während die Stimmung bei Nkunku und RB kaum besser sein könnte, haderten die Gäste aus Freiburg nach der dritten Ligapleite und dem Verlust von Tabellenplatz zwei mit ihrem Schicksal.

Die alleinige Schuld an der Niederlage im Topspiel wollten die Breisgauer jedoch weder Schiedsrichter Osmers noch Nkunku in die Schuhe schieben. "Insgesamt war die Leistung einfach nicht gut genug", bilanzierte Höfler.

In eine ähnliche Kerbe schlug auch Trainer Streich. "Der Sieg von Leipzig ist absolut verdient. Ich habe einen Fehler gemacht. Wir hätten in der Halbzeit drei oder vier Spieler auswechseln müssen. Wir haben es diskutiert, es aber nicht gemacht. Das war mein Fehler", zeigte sich der 57-Jährige durchaus selbstkritisch.

