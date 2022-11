Mit dem Selbstvertrauen aus fünf Pflichtspielsiegen in Folge trat RB Leipzig in der Anfangsphase äußerst dominant auf und belohnte sich nach konzentriertem Beginn mit der Führung durch André Silva. Nach starkem Sololauf von Emil Forsberg stand der Portugiese links im Strafraum völlig ungedeckt und vollendete flach zum 1:0 in die lange Ecke (13.).

Werder fand nach gut 20 Minuten besser ins Spiel und ließ durch WM-Fahrer Niclas Füllkrug seine größte Ausgleichschance in der ersten Hälfte liegen. Nach Kopfballvorlage von Amos Pieper schoss der Mittelstürmer aus kurzer Distanz RB-Torhüter Janis Blaswich an und verpasste sein elftes Saisontor (22.).

Ad

In einer von beiden Teams offen geführten Partie vergab wenig später Christopher Nkunku aus sieben Metern für Leipzig (30.), kurz vor der Pause sicherte Blaswich mit einer starken Parade gegen Leonardo Bittencouts Distanzschuss die Leipziger Pausenführung (42.).

Bundesliga #SotipptderBoss: FC Bayern schießt Schalke ab UPDATE GESTERN UM 13:17 UHR

Nach dem Seitenwechsel hatten die Bremer zunächst Glück, dass Nkunku auf Vorlage von Dominik Szoboszlai aus kurzer Distanz knapp verzog (52.). Wenige Minuten später durften mutig auftretende Bremer dann über den Ausgleich jubeln: Einen Schlenzer von Christian Groß vom linken Strafraumrand fälschte Willi Orban mit dem Fuß unhaltbar zum 1:1 in die lange Ecke ab (57.).

Werder nutzte das Momentum nach dem Ausgleich aber nicht zu seinen Gunsten und musste nach 71 Minuten den erneuten Rückstand hinnehmen. Nach einer feinen Kombination leitete Silva die Kugel per Außenrist in den Lauf von Xaver Schlager, der Werder-Keeper Jiri Pavlenka aus kurzer Distanz per Flachschuss überwinden konnte (71.).

Werder war in der Schlussphase zwar um den Ausgleich bemüht und suchte mit Flanken immer wieder Füllkrug. Der Mittelstürmer kam zwar noch drei Mal zum Abschluss per Kopf (74./86./89.), sollte an diesem Nachmittag aber glücklos bleiben. Leipzig schiebt sich vorerst auf Rang zwei der Tabelle vor. Werder, das die Nominierung von Stürmer Niclas Füllkrug für das anstehende Großevent in Katar wild bejubelt hatte, verpasste das i-Tüpfelchen auf eine hervorragende erste Saisonphase und steht mit 21 Punkten im gesicherten Mittelfeld.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Füllkrug im Fokus, aber glücklos

WM-Fahrer Niclas Füllkrug war auch gegen Leipzig wieder das Zentrum der meisten Bremer Angriffsbemühungen, konnte seine Chancen aber nicht in Tore ummünzen. Trotzdem stellte der Mittelstürmer seine enorme Kopfballstärke immer wieder unter Beweis, als er sich mehrfach gegen die keineswegs kopfballschwachen Leipziger Innenverteidiger behauptete. Von neun Luftduellen gewann Füllkrug derer sechs - eine Qualität, die der deutschen Nationalmannschaft auch bei der WM weiterhelfen kann.

Die Statistik: 13

Durch den Sieg in Bremen ist RB Leipzig seit nunmehr 13 Pflichtspielen ungeschlagen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren:Mehr als nur ein Milliarden-Monster: City kann auch ganz anders

Flick erinnert an Enke: "Innehalten und an Robert denken"

WM Werder-Profis feiern Füllkrug - und spotten über Nominierung von BVB-Duo UPDATE 10/11/2022 UM 16:48 UHR