Fußball

RB-Trainer Marco Rose reagiert auf Gladbacher Banner bei Rückkehr in Borussia-Park

Marco Rose bekam bei der 0:3-Niederlage seiner Leipziger an seiner alten Wirkungsstätte in Mönchengladbach die volle Fanwut zu spüren. So reagiert der ehemalige Gladbach-Coach auf ein mehr als fragwürdiges Transparent in der Kurve der Fohlen.

00:00:43, vor 23 Minuten