Er ist immer noch da. Doch ob sich Robert Lewandowski dem erwarteten Spießrutenlauf in der Allianz Arena stellen muss, bleibt offen. Der Weltfußballer hängt in der Luft, sein erträumter Transfer zum FC Barcelona in der Schwebe. Doch besteht der FC Bayern wirklich darauf, dass der abtrünnige Stürmerstar an der Teampräsentation am Samstag im Stadion vor Tausenden verärgerten Fans teilnimmt?

"Ich wünsche mir", sagte Lothar Matthäus der "Bild"-Zeitung, "dass das Theater um Robert Lewandowski schnell vorbei ist." Möglichst noch vor dem Termin am Wochenende, damit beide Seiten ihr Gesicht wahren können. "Es nervt, es schadet der Mannschaft, das schadet dem Verein", betonte Rekordnationalspieler Matthäus: "Die Mannschaft leidet unter der Situation, sie diskutiert. Das schadet dem Mannschaftsgefüge."

Doch eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Barca hat noch immer kein neues Angebot für Lewandowski abgegeben, das die Bayern zufriedenstellt. Die dritte und bislang letzte Offerte - 40 Millionen Euro plus Boni - liegt zehn Millionen unter der Münchner Forderung. Und so musste der 33-Jährige auch am Freitag noch einmal an der Säbener Straße erscheinen; er kam zum dritten Mal nacheinander zu spät.

Dass Lewandowski wirklich noch mittrainieren würde, daran habe er "nie gezweifelt", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Wir kennen ja Robert, er ist Vollprofi." Aber auch Manns genug, sich den Fans zu stellen? Intern soll er kein Geheimnis daraus gemacht haben, dass er die unangenehme Konfrontation am liebsten schwänzen würde.

Neues Angebot von Barcelona

Barca-Coach Xavi möchte Lewandowski unbedingt am Dienstag mit auf die USA-Reise der Katalanen nehmen, am 24. Juli soll er im Clasico gegen Real Madrid im Spielerparadies Las Vegas debütieren. Präsident Joan Laporta soll versprochen haben, dass es jetzt endlich klappt - und ein neues Angebot vorbereiten: 45 Millionen Euro plus Boni.

Allerdings hakt der fest eingeplante Verkauf von Mittelfeldspieler Frenkie de Jong an Manchester United. Zwar hat sich Barca mit den Red Devils auf eine Ablöse von bis zu 85 Millionen Euro für den Niederländer geeinigt, der aber soll seinen Kollegen gesagt haben: "Es ist mir unmöglich zu gehen!"

Da sind die Bayern bei de Jongs Kumpel Matthijs de Ligt weiter. Der Wunsch-Abwehrchef hat für fünf Jahre zugesagt, Salihamidzic gibt sich "optimistisch" bezüglich der Verhandlungen mit Juventus Turin. "Für die Spieler ist es sexy, mit diesem Klub und diesem Trainer in die Zukunft zu gehen", sagte der Sportchef über die Strahlkraft des deutschen Rekordmeisters.

Das habe auch die Verpflichtung von Sadio Mane bewiesen, der sich am Samstag wie Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui erstmals den Fans präsentieren wird. Und Lewandowski?

Was ihm droht, könnte er bei seinem früheren Kollegen Arjen Robben erfragen. Der wurde nach seinem verschossenen Elfmeter im "Drama dahoam" 2012 bei einem Test mit der Elftal in München von den eigenen Fans gnadenlos ausgepfiffen.

(SID)

