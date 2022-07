Das Vorbereitungsspiel gegen DC United (6:2) war bereits entschieden, doch Neuzugang Ryan Gravenberch setzte in seinem ersten Spiel für den FC Bayern einen glanzvollen Schlusspunkt.

Beim Stand von 5:2 für die Münchener legte der Niederländer Thomas Müller nach einem Solo-Lauf, in dem er zwei Gegenspieler austanzte, einen Zuckerpass über knapp 40 Meter auf. Der Bayern-Angreifer musste nur noch zum Endstand einschieben.

Doch nicht nur diese Aktion imponierte den Verantwortlichen. Trainer Julian Nagelsmann schwärmte auf der USA-Reise: "Ryan ist ein sehr, sehr feiner Fußballer mit kreativen Ideen, einem guten Raumgefühl und einer guten Spieleröffnung. (...) Er hat bisher einen herausragenden Eindruck hinterlassen."

Aus dem Schatten von Sadio Mané und Matthjis de Ligt heraus könnte der 20-Jährige nun auftrumpfen.

Joshua Kimmich schwärmt von Neuzugang

Gravenberch überzeugte nicht nur seinen Trainer. Auch seine Mitspieler lobten den niederländischen Nationalspieler überschwänglich. Mittelfeldchef Joshua Kimmich etwa meinte bei einem Sponsorentermin in den USA: "Er macht das echt richtig gut im Training, ist ein super Junge. Er ist sehr ballsicher, technisch top und körperlich gut." Es sei "beeindruckend, dass er in seinem Alter schon auf einem so hohen Niveau ist. Er wird uns sehr viel weiterhelfen", ergänzte der DFB-Star.

In den kommenden Wochen könnte Kimmich öfter neben dem Neuzugang auf dem Platz stehen. Denn durch die Knie-OP von Leon Goretzka, der wohl frühestens Ende August wieder fit ist, ist eine Stelle in der Startelf frei. Und Gravenberch spielte sich durch seine Leistungen bereits in den Fokus von Nagelsmann.

Der ursprünglich als Back-up geplante junge Niederländer erhält daher vielleicht schon sehr bald seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz von Beginn an - womöglich im Supercup gegen RB Leipzig (Samstag, 20:30 Uhr im Liveticker). Selbstbewusst ist Gravenberch in jedem Fall. Im Interview mit dem "Kicker" erklärte der 20-Jährige, es tue ihm zwar leid, dass Goretzka verletzt sei, "aber das ist jetzt eine Möglichkeit, mich dem Trainer zu zeigen".

Gravenberch hat große Ziele mit FC Bayern

"Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich ein Teil der Startelf zu sein", stellte Gravenberch klar. Bereits bei seiner Vorstellung erklärte der Youngster, dass er nach München gekommen sei, "um viele Titel zu gewinnen – und der FC Bayern ist es gewohnt, viele Titel zu holen. Mit diesem Klub ist alles möglich, auch der Sieg in der Champions League."

Nun ergänzte Gravenberch im "Kicker"-Interview: "Ich möchte mit den besten Fußballern zusammenspielen, mich mit ihnen messen, von ihnen lernen und gemeinsam mit ihnen viele Titel gewinnen." Der Niederländer, für den die Münchener 18,5 Millionen Euro an Ajax Amsterdam überwiesen, geht mit großen Zielen in das neue Kapitel "FC Bayern".

Kapitän Manuel Neuer zeigte sich "positiv überrascht", auch vom Charakter Gravenberchs, der wegen seiner technischen Fähigkeiten und seiner Athletik schon mehrfach mit Top-Star Paul Pogba verglichen wurde: "Ryan hat sich bisher immer gezeigt, war sehr präsent und hat auch viel gesprochen. Er möchte auf dem Spielfeld immer den Ball haben, ist technisch gut und bringt auch eine gewisse Aggressivität mit rein."

Um die vorerst freie Position neben Kimmich wird es in den kommenden Wochen einen Zweikampf geben. Gravenberch und der in der vergangenen Saison enttäuschende Marcel Sabitzer, den Nagelsmann jedoch als "einen der Gewinner der Vorbereitung" ausmachte, wollen beide ihre Chance nutzen.

Ryan Gravenberch (l.) mit Matthjis de Ligt und Paul Wanner Fotocredit: Getty Images

Julian Nagelsmann erwartet Verbesserungen

Für Gravenberch spricht seine "ausgezeichnete Technik", wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei der Präsentation des Niederländers erklärte. Gravenberch habe "immer Lösungen auf engstem Raum, ist sehr dynamisch und torgefährlich". Der 20-Jährige zeigte bereits in den vergangenen Jahren bei Ajax, welch großes Talent in ihm schlummert.

In seiner letzten Saison für den Eredivisie-Klub gehörte Gravenberch zu den Stammspielern, stand 41 Mal auf dem Platz. Im Duell mit Sabitzer dürfte der Youngster daher die Nase vorn haben. Doch Nagelsmann machte auch schon eine Schwachstelle aus, an der Gravenberch in den kommenden Monaten arbeiten muss - sein Defensivverhalten.

"Das war bei Ajax nicht so sehr gefragt. Aber Ryan ist bereit dazu und das sind dann schon mal gute Voraussetzungen", meinte der Coach. Einem 20-Jährigen wird man die Zeit geben, um sich weiterzuentwickeln und an den Aufgaben zu wachsen. Die ersten Auftritte machen Hoffnung auf mehr. Gravenberch könnte aus dem Schatten der großen Namen als strahlender Gewinner hervortreten.

