Sadio Manés Auftakt bei den Bayern lief eigentlich schon zu gut: Einem Treffer bei seinem Debüt im Supercup gegen Leipzig ließ er drei weitere in den ersten drei Bundesligaspielen folgen.

Doch seitdem tauchte Bayerns prominenteste Neuverpflichtung abgesehen von einem Tor im Pokal gegen Viktoria Köln nicht mehr auf der Scorerliste auf.

Im System von Julian Nagelsmann, das sich in dieser Saison am ehesten als 4-2-4 beschreiben lässt, gibt es im Angriff keine festen Positionen. Die vier offensiven Spieler rotieren extrem viel.

Mané ist nominell in der Regel als einer der beiden zentralen Akteure aufgeboten, zeigt sich aber auch oft auf der linken Seite.

Viele Sprints, wenig Aktionen: Mané arbeitet zu viel

Mané ist der Bayernspieler, der die meisten Sprints in Ballbesitz macht: Mit 120 kommt er hier auf einen Top-10-Wert der Bundesliga. Zum Vergleich: Kein anderer Münchner kommt hier auf einen Wert über 100.

Durch seine Wege in die Tiefe beschäftig Mané die gegnerische Abwehrkette. Dass er selbst jedoch nur selten zum Abschluss kommt, liegt am meist sehr tief stehenden Defensivverbund des Gegners. Der Senegalese bringt die gegnerische Abwehr also zwar in Bewegung, der Raum dahinter ist aber so klein, dass es schwierig ist, diesen auch anzuspielen.

Eine Konsequenz dieser Spielweise ist, dass Mané im Vergleich zu seinen Mitspielern in der Offensive zu wenigen Aktionen kommt. So ist er beispielsweise an nur 25 Torschüssen direkt oder indirekt beteiligt gewesen - Sané (44), Müller (38) und Musiala (36) überbieten dies klar. Noch deutlicher wird es bei der Anzahl der Ballaktionen: Während Mané bislang 211 Mal den Ball am Fuß hatte, kommen Musiala (281), Sané (332) und Müller (325) auf mehr Aktionen.

Mané arbeitet schlichtweg zu viel für die Mannschaft, worunter seine Torgefahr leidet. Sucht er mal nicht den Weg in die Tiefe, bietet er sich oftmals in Mittelstürmerposition an und dient dort als Anspielstation mit Gegenspieler im Rücken. Schon 111 Mal musste der ehemalige Liverpooler in das direkte Duell mit einem Verteidiger - hier lässt der 30-Jährige seine Kollegen weit hinter sich, Musiala folgt mit lediglich 85.

"Kopfballungeheuer" Mané

In den ersten Spielen versuchten die Gegner es gegen Rekordmeister mit mutigerem Pressing. Für die Bayern war das ein gefundenes Fressen - mit ihren clever rotierenden Offensivkräften konnten sie Abwehrspieler aus den Positionen ziehen und die freigewordenen Räume belaufen.

Mittlerweile ist es aber wieder die Regel geworden, gegen Bayern über weite Strecken tiefer zu verteidigen. Die Gegner verschließen das Zentrum so gut es geht und lenken das Spiel auf die Flügel. Die logische Folge: Bayern muss oft auf Flanken zurückgreifen. Nur Köln, Bochum und Leipzig brachten bislang mehr Bälle in den gegnerischen Sechzehner.

Hierbei ist auffällig, dass Mané durchaus ein gutes Timing für die Wege im Strafraum hat. Kein anderer Bayernspieler kam so oft per Kopf zum Torabschluss wie der Senegalese, der bereits sechs Kopfbälle aufs Tor brachte - lediglich Müller mühte sich zweimal per Kopf, während Sané, Gnabry und Coman in dieser Kategorie gänzlich leer ausgehen. Und dennoch steht für Mané bislang nur ein Treffer nach einer Flanke zu Buche - und zwar am ersten Spieltag gegen Frankfurt.

Eurosport-Check: Mané arbeitet extrem viel für die Mannschaft. Zu viel? Im Hinblick auf seine persönlichen Zahlen muss man diese Frage klar mit "Ja" bewerten - auch wenn drei Tore in sieben Ligaspielen nun auch keine schlechte Ausbeute ist. Alles was Mané auf dem Feld macht, ist gewinnbringend für seine Teamkollegen.

Bei Bayerns aktueller Systematik würde ein Positionswechsel von der Neun auf die Seite auch nur auf dem Papier stattfinden, schließlich gibt es in der Offensive des Rekordmeisters in jeder Partie unzählige Rochaden. Manés Qualitäten im Abschluss werden vor allem dann zum Tragen kommen, wenn es den Bayern wieder gelingt, Spiele frühzeitig in ihre Richtung zu lenken. Kann der Gegner sich nicht nur auf das tiefe Verteidigen konzentrieren, gehen mehr Räume auf, in die Mané mit Sicherheit hineinsprinten wird - ganz unabhängig von seiner Position.

