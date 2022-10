"Die Leute hier heißen mich willkommen. Sie sind toll, ich bin sehr glücklich", lobte der Senegalese die Unterstützung aus dem Klub.

"Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich Teil einer so jungen Truppe bin", äußerte sich Mané. "Was mir wirklich auffällt ist, wie hungrig sie alle sind. Sie wollen sich entwickeln, sie passen auf."

Aber auch sein ehemaliger Klub FC Liverpool werde immer in seinem Herzen bleiben. "Ich habe viel gelernt – als Mensch und als Fußballspieler. Die Fans waren unglaublich, die Leute in der Stadt waren toll", sagte er.

Der Titelgewinn mit Liverpool in der Champions League sei ein Highlight seiner Karriere gewesen. "Die Feier, der Klub... da musstest du einfach dabei sein, um das zu verstehen. Ich glaube eine halbe Million Leute waren auf der Straße bei unserer Parade mit der Trophäe. Das war wunderschön", so Mané.

