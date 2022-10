"Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Ich habe geweint wie ein kleines Kind, weil ich nach Österreich (zu Red Bull Salzburg, Anm. d. Red.) gehen musste. Ich kannte die Sprache nicht, ich kannte niemanden", meinte Mané weiter.

Metz sei für den damals 20-Jährigen seine "zweite Heimat" gewesen. "Am Ende war es schwierig, aber ich habe akzeptiert, nach Salzburg zu gehen", erklärte Mané.

Die sportliche Situation zu diesem Zeitpunkt war für den FC Metz nicht einfach, wie der Senegalese nun erzählte: "Es war eine schwierige Zeit für den Verein, weil er gerade kurz vor dem Abstieg stand, aber ich wollte bleiben, denn Metz war mein erster Profiverein. Ich habe mich nicht wirklich woanders gesehen. Ich wollte mit der Mannschaft wieder aufsteigen."

Laut Mané habe der damalige Metz-Präsident Bernard Serin den Salzburgern dann aber ein verlockendes Angebot gemacht.

Metz-Präsident machte Salzburg Angebot

'Wenn Ihr ihn wollt, müsst Ihr vier Millionen Euro zahlen.' Er dachte nicht, dass ein Spieler aus der zweiten Liga so viel wert war", so der heute 30-Jährige. Die Österreicher gingen aber auf diesen Deal ein und überwiesen am Ende den geforderten Betrag an den Zweitligisten. Von Salzburg ging es 2014 nach zwei erfolgreichen Jahren (45 Tore, 32 Assists) für 23 Millionen Euro zum FC Southampton, wo Mané weiter in den Fokus der großen Klubs rückte.

Wiederum zwei Jahre später holte der FC Liverpool den Angreifer für knapp 43 Millionen Euro. Bei den Reds entwickelte sich Mané zum Weltstar, der unterem 2019 die Champions League mit Liverpool gewann. Im vergangenen Sommer verließ der Senegalese nach sechs Jahren und 269 Spielen (120 Tore) die Engländer und wechselte zum deutschen Rekordmeister.

