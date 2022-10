"Es geht um Schalke. Wir müssen jetzt die richtige Entscheidung treffen", mahnte Sportdirektor Rouven Schröder nach dem bitteren 1:2 (0:0) im Krisenduell bei Hertha BSC . Die Königsblauen präsentierten sich zwar verbessert, doch es schlichen sich erneut kapitale Fehler ein, die Schalke um den verdienten Punktgewinn brachten.

Fest steht: Der neue Chefcoach - Thomas Reis gilt weiter als aussichtsreicher Kandidat - steht vor einer Mammutaufgabe. Die Mannschaft? Spielerisch arg limitiert und verunsichert. Verstärkungen? Sollen zwar kommen, der wirtschaftlich klamme Klub ist dabei aber auf Erlöse durch Abgänge angewiesen. Die Stimmung? Trotz der traditionell hohen Erwartungshaltung stehen die Fans weiter hinter ihrem Team. Immerhin.

In Berlin würdigten die Gelsenkirchener Anhänger ihre niedergeschlagene Mannschaft nach einem kämpferischen Auftritt mit Applaus und aufmunternden Gesängen. "Es war eine deutlich bessere Leistung, wir sind absolut konkurrenzfähig", befand auch Schröder, der mit Sportvorstand Peter Knäbel in den nächsten Tagen den achten Schalker Coach in den vergangenen zwei Jahren vorstellen will.

Bis dahin wird Interimstrainer Matthias Kreutzer weiter die Verantwortung tragen. "Matze hat das super gemacht. Wir sind ganz anders aufgetreten", sagte Schröder. Am Ende stand dennoch die sechste Pflichtspielniederlage in Serie, mit nur einem Sieg und sechs Punkten stürzte der Aufsteiger auf Rang 18 ab.

Schalke-Verteidiger Aydin: "Wir haben keine Angst"

"Es ist niederschlagend für uns alle", sagte Kreutzer, der unter dem entlassenen Frank Kramer Assistenzcoach war, bei "DAZN": "Es gab natürlich hängende Köpfe in der Kabine, die Köpfe müssen wieder nach oben und wir müssen aufstehen." Doch die Mannschaft ist verunsichert, auch in der Hauptstadt unterliefen ihr viele einfache Fehler.

Torhüter Alexander Schwolow, von der Hertha bis Saisonende an Schalke ausgeliehen, patzte beim 0:1 durch Lucas Tousart (49.) schwer. Nach dem umjubelten Ausgleichstreffer von Florent Mollet (85.) entwischte Wilfried Kanga, der die Berliner zum ersten Heimsieg in dieser Saison schoss (88.).

Die Situation erinnert sehr an die Abstiegssaison vor zwei Jahren. Damals halfen den Königsblauen auch fünf unterschiedliche Trainer in einer Spielzeit nicht. "Wir haben keine Angst. Wir wissen, was zu tun ist", kündigte Verteidiger Mehmet Aydin aber mutig an.

