Angst auf Schalke? Von wegen. "Du kannst nicht mit einem Köttel in der Buxe auf den Platz gehen, sonst hast Du schon verloren", sagte Trainer Thomas Reis vor der Partie gegen Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr/Sky). Die ganzen Horror-Statistiken gegen den großen Rekordmeister lassen ihn kalt: "Gegen die Bayern müssen wir sehr aggressiv und mutig sein".

Doch wenn sich die Schalker nicht in jeden Zweikampf werfen, das weiß auch Reis, kann es böse enden. Denn dann habe man nicht den "Hauch einer Chance", dann kommen Serge Gnabry, Leroy Sane, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting und wie sie alle heißen eben "ins Rollen". Wie so oft zuletzt gegen Schalke.

Beim Blick in die Zahlen kann einem Schalke-Fan schon Bange werden. Königsblau wartet seit 21 Spielen gegen Bayern auf einen Sieg, es gab drei Remis und 18 Niederlagen. In den letzten vier Partien gegen die Münchner kassierten die Knappen 20 Tore. Und schafften selber keinen Treffer.

Und nun empfängt der Tabellenletzte die Bayern auch noch als Tabellenführer, die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann kann vor Selbstvertrauen kaum laufen. Choupo-Moting und Co. haben die letzten fünf Bundesliga-Spiele gewonnen und dabei 22 Tore erzielt. Manuel Neuer machte seinem Ex-Klub wenig Hoffnung auf eine Überraschung.

Reis fordert: "Fehler minimieren"

"Sich in Spielen wie gegen uns zu messen, ist halt gerade in so einer Situation noch einmal schwieriger. Das sage ich ganz ehrlich - auch wenn wir alles dafür geben müssen, dieses Spiel zu gewinnen", sagte Neuer der Mediengruppe "Münchner Merkur/tz": "Aber für Schalke zählt es vor allem gegen die Mannschaften aus dem unteren Tabellenfeld."

Aber Reis rechnet sich trotzdem etwas aus. "Es ist das letzte Spiel vor der längeren Pause. Wir müssen alles investieren, Fehler minimieren", sagte der 49-Jährige, der als Trainer vom VfL Bochum gegen Bayern zweimal mit 0:7 verlor, aber auch einmal mit 4:2 gewann: "Wir wollen ein positives Ergebnis erzielen."

Dass 1:0 unter der Woche gegen Mainz 05 hat den Schalkern neuen Mut für den Kampf gegen den Abstieg gegeben. "Die Stimmung hier ist sehr, sehr gut, obwohl wir in keiner einfachen Situation stecken", sagte Reis.

Doch sie freuen sich auch darauf, wenn die Bundesliga nach dem Bayern-Spiel wegen der WM erst einmal in die Pause geht. Das wird auf Schalke die "Zeit, um uns zu sammeln", sagte Angreifer Simon Terodde. Das Ziel für das neue Jahr ist klar: "Nach der Pause weiter punkten." Um auch nächste Saison wieder gegen Bayern spielen zu dürfen. Den Klassenerhalt traut Neuer Schalke "grundsätzlich" zu: "Aber die Aufgabe wird sehr schwer und hart." Wie gegen Bayern.

