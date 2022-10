Frank Kramer geht in seine Woche der Wahrheit auf Schalke: Der Chefcoach des Bundesliga-Rückkehrers musste sich bei der 0:4 (0:2)-Pleite bei Bayer Leverkusen "Kramer-raus"-Rufe von einigen S04-Fans anhören, die Geduld der Anhänger mit dem Fußballlehrer hat offenbar immer engere Grenzen.

Die Königsblauen gewähren dem 50-Jährigen allerdings eine, möglicherweise letzte Schonfrist. Im kommenden Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) trägt Kramer gegen die TSG Hoffenheim voraussichtlich erneut die sportliche Verantwortung.

"Die Leistung unserer Mannschaft hat uns heute maßlos enttäuscht. Der Trainerstab um Frank Kramer, die Mannschaft, wir alle sind nun gefordert, gegen Hoffenheim eine in allen Belangen verbesserte Leistung zu zeigen", hieß es in einem am Samstagabend veröffentlichten Statement der Schalker. Nach dem Spiel in der BayArena hatte es vonseiten der S04- Verantwortlichen zunächst keine Aussagen gegeben.

Kramer wurde auf der Pressekonferenz nach dem schwachen Auftritt bei Bayer gefragt, ob er auch gegen Hoffenheim noch auf der Schalker Bank sitzen werde. Seine Antwort: "Mein Thema ist es, das Spiel aufzuarbeiten und zu analysieren. Alles andere ist nicht mein Thema."

Schalke "klar unterlegen"

Nach drei Niederlagen in Folge sind die Knappen in der Tabelle tief abgestürzt. "Wir waren die klar unterlegene Mannschaft. Wir konnten das Tempo von Bayer nicht verteidigen und nicht das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben", kommentierte Kramer den Auftritt in der BayArena. Im kommenden Spiel gegen die Kraichgauer wolle man es "besser machen", so der Schalke-Coach.

Torjäger Simon Terodde hatte in den "ersten 30 Minuten ein gutes Gefühl. Dann haben wir bis zur Halbzeit drum gebettelt, und das darf uns nicht passieren", betonte er bei Sky. Man wisse selbst, "dass wir uns in allen Belangen steigern müssen", ergänzte Torwart Alexander Schwolow.

Fakt ist jedoch, dass Schalke in Leverkusen die Tempoverschärfungen der Werksklub nicht mitgehen konnte. Hier wurden die Defizite der Schalker Mannschaft deutlich, immer wieder sahen die S04-Profis nur die Fersen ihrer schnellen Gegenspieler. Und Bayer mit dem neuen Trainer Xabi Alonso schlug Kapital daraus.

Nur 37 Minuten hielt Schalke dem Leverkusener Offensivspiel stand, mit dem 0:1 durch den starken Moussa Diaby (38.) brachen alle Dämme und kam Kramer endgültig in die Bredouille. Das Duell gegen Hoffenheim wird für Frank Kramer zu seinem persönlichen "Endspiel".

(SID)

