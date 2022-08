"Aber für die K.o.-Spiele mit Elfmeterschießen habe ich mich heute leider nicht qualifiziert."

Beim 0:0 der Schalker beim VfL Wolfsburg am Samstag hatte Terodde zwei Elfmeter vergeben. Daher sei er "verantwortlich, dass wir nicht gewonnen haben", sagte der 34-Jährige, der mit 172 Toren Rekordschütze der 2. Bundesliga ist.

In der vergangenen Saison hatte Terodde die Schalker mit 30 Toren zum Aufstieg geschossen - in der Bundesliga steht er aktuell bei zehn Treffern in 61 Spielen.

Im Mai hatte Bundestrainer Hansi Flick Terodde durchaus Hoffnungen auf eine WM-Nominierung gemacht. "Wenn er gut performt und seine Tore macht, sind alle Türen offen", sagte er: "Es ist herausragend, wie er die letzten Jahre die Tore macht. Er hat eine gute Quote."

