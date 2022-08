"Er hat gesagt, ich soll das tun, womit ich mich wohlfühle. Er fand die Idee, nach Leipzig zurückzukehren, sehr gut."

Am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) steht das erste Heimspiel gegen den 1. FC Köln an. "Wenn der Trainer denkt, ich bin fit genug, dann würde ich mich freuen und hoffe natürlich, dass ich spiele", sagte Werner: "Ich will spielen, ich will jedes Spiel spielen, und deshalb freue ich mich, dass es so schnell wie möglich losgeht."

Beim FC Chelsea habe er zuletzt "nicht genügend Spielzeit gehabt", sagte Werner.

In Leipzig war der 26-Jährige hingegen zwischen 2016 und 2020 zum Toptorjäger avanciert. "Ich glaube, dass viele Leute davon ausgehen, dass ich zurückkomme und anfange, Tore zu schießen", sagte Werner: "Das will ich machen."

