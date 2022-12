Gegenüber "The Athletic" meinte der 23-Jährige angesprochen auf seine Zukunft: "Daran denke ich jetzt nicht. Ich konzentriere mich auf das Turnier, versuche, weiterhin gute Leistungen zu erbringen und dem Team zu helfen. Und wenn wir Weltmeister werden, kann ich hoffentlich darüber nachdenken."

Eine Entscheidung gebe es daher erst nach dem Turnier: "Ich versuche nur, konzentriert zu bleiben und die anderen Spieler reden nicht wirklich über diese Dinge, was mir in dieser Situation auch hilft."

Nach Informationen von "Voetbal International" gehören neben United auch der FC Bayern, Real Madrid und FC Liverpool zu den Interessenten.

Angeblich soll es bald erste Treffen zwischen den Spielerberatern und interessierten Vereinen geben. Der Vertrag von Gakpo bei der PSV Eindhoven endet 2026.

United-Wechsel scheiterte im Sommer 2022

Man United könnte tatsächlich die besten Karten haben. Schon im vergangenen Sommer war ein Wechsel zu den Red Devils erst in letzter Minute gescheitert. Dies bestätigte Gakpo in der "Times": "Ich war kurz davor zu gehen, ich habe ein paar Mal mit Erik ten Hag bei Manchester United gesprochen. Am Ende ist der Deal nicht zustande gekommen."

Manchester United sei "einer der größten Klubs der Welt, aber es war auch schade für die PSV, weil es eine gute Sache für den Verein ist, Spieler für viele Millionen zu Manchester United zu transferieren". Angebote von Leeds United und dem FC Southampton lehnte der junge Stürmer hingegen ab.

"Es endete ungefähr eine Woche vor dem Ende des Transferfensters, in dieser Woche musste ich mich entscheiden, ob ich nach Leeds oder Southampton gehe. Am Ende bin ich geblieben, aber es war eine stressige Zeit", verriet Gakpo. Nach der WM könnte es bei dem großen Interesse von Europas Spitzenvereinen wohl noch einmal sehr stressig werden.

