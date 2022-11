Seit elf Spielen ist der FC Bayern wettbewerbsübergreifend nun ungeschlagen (zehn Siege, ein Unentschieden). Diese beeindruckende Serie soll am Dienstagabend gegen Werder Bremen möglichst fortgesetzt werden.

Doch gegen die sich zurzeit im Aufwind befindenen Norddeutschen ist Vorsicht geboten. Der Aufsteiger ging an den vergangenen beiden Spieltagen jeweils als Sieger vom Platz und hat sich der Top 6 der Bundesliga an die Fersen geheftet.

Ad

Gegen Bayern will der SVW den Trend bestätigen und kurz vor der WM-Pause möglichst ein Statement setzen.

WM WM: Müller bangt um Startelf-Platz - Reus läuft die Zeit davon VOR 5 STUNDEN

Anpffi ist am Dienstag um 20:30 Uhr. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Spiels zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen.

FC Bayern - Werder Bremen live im Free-TV

Sky überträgt das Spiel zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen wie üblich live im TV. Im Gegensatz zu anderen Spieltagen wird die Partie auch im Free-TV auf Sat.1 übertragen.

FCB - live im Stream

Sky bietet zusätzlich zur TV-Übertragung der Partie in der Allianz Arena auch einen Livestream bei SkyGo an. Sat.1 bietet ebenso einen kostenlosen Stream auf ran.de an.

FC Bayern München - Werder Bremen live im Ticker

Bei erhaltet ihr alle Informationen zum FCB, Werder Bremen und der Fußball-Bundesliga. Zur Partie bieten wir außerdem einen Liveticker an.

FC Bayern München - Werder Bremen live: Thomas Müller pausiert bis zur WM in Katar

Wenn der FC Bayern München am Dienstagabend Werder Bremen in der heimischen Allianz Arena empfängt, wird Thomas Müller im Kader des deutschen Rekordmeisters fehlen. Coach Julian Nagelsmann verzichtet auf die Dienste des Routiniers, den Hüft- und Beckenprobleme beschäftigen. Der 33-Jährige fehlt dem FCB bereits seit Wochen und soll auch bis zur WM 2022 in Katar nicht mehr zum Einsatz kommen. Man wolle Müller "lieber noch etwas Ruhe geben, damit er bei der WM fit ist. Wir wollen bei ihm kein Risiko eingehen. Wir haben offensiv viel Auswahl". | Zum Bericht

Das könnte Dich auch interessieren: Klare Ansage: Neuer bei der WM im deutschen Tor

Nagelsmann: Füllkrug "scheint sympathisch zu sein"

WM Katar irritiert: WM-Reise könnte für Homosexuelle zum Risiko werden VOR 7 STUNDEN