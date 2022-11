Heute muss der BVB am 14. Spieltag der Bundesliga beim VfL Wolfsburg ran. Anstoß ist schon um 18:30 Uhr.

In der Bundesliga wird diesmal unter der Woche (Dienstag und Mittwoch) gespielt. Wolfsburg und Borussia Dortmund eröffnen den Spieltag.

Wolfsburg befindet sich in guter Form: Die Mannschaft von Niko Kovac ist seit sechs Liga-Spielen unbesiegt. Zuhause gab es zuletzt ein klares 4:0 gegen den VfL Bochum. In der heimischen Volkswagen-Arena verlor der VfL bisher nur gegen den 1. FC Köln (2:4).

Doch der BVB ist gut gerüstet. In der Bundesliga gab es zuletzt drei Siege in Serie, darunter ein 2:1 bei Eintracht Frankfurt. Allerdings hat Dortmund auch schon dreimal auswärts verloren (0:3 in Leipzig, 2:3 in Köln, 0:2 bei Union Berlin).

Hier gibt es alle Informationen zum Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund.

Wolfsburg - BVB live im TV

Sky überträgt das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund live im TV.

Wolfsburg - BVB live im Stream

Sky bietet zusätzlich zur TV-Übertragung der Partie in der Volkswagen-Arena auch einen Livestream bei SkyGo an.

Wolfsburg - Dortmund live im Ticker

VfL, dem BVB und der Fußball-Bundesliga. Zur Partie bieten wir außerdem einen Bei Eurosport.de erhaltet ihr alle Informationen zum, demund der Fußball-Bundesliga. Zur Partie bieten wir außerdem einen Liveticker an.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund live: Unglaubliche Serie vom BVB beim VfL

Vom 20. September 2016 (Tor durch Daniel Didavi in der 53. Minute) bis zum 27. November 2021 (Tor durch Wout Weghorst in der zweiten Spielminute) war Borussia Dortmund in neun aufeinanderfolgenden Spielen gegen den VfL Wolfsburg komplett ohne Gegentor geblieben und stellte damit einen historischen Bundesliga-Rekord auf.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund live: Die voraussichtlichten Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Bornauw, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold - F. Nmecha, Gerhardt - Wimmer, Kaminski - Marmoush

Borussia Dortmund: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Bellingham - Adeyemi, Brandt, Reyna - Moukoko

