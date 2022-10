"Ein Besuch beim Tabellenführer. Treffen mit Andras Schäfer", schrieb Orban, der am Vortag Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin getroffen hatte, unter ein auf seinem Profil veröffentlichten Bild bei Instagram, auf dem er Schäfer per Handschlag begrüßt.

(SID)

