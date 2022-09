Nach der Länderspielpause steht der Bundesliga-Alltag wieder vor der Türe, am kommenden Wochenende duellieren sich die 18 Klubs der deutschen Beletage zum achten Mal in der noch immer recht frischen Saison.

Von der Spitze grüßt dieser Tage jedoch nicht – wie erwartet – der Serienmeister aus München, auch Borussia Dortmund, mutmaßlich erster Nutznießer einer bayrischen Schwächeperiode, muss sich mit Platz zwei begnügen – RB Leipzig und Bayer Leverkusen, vor der Saison als potenzielle FCB-Verfolger gehandelt, dümpeln in den Niederungen der Tabelle herum.

Statt der nominell deutlich stärkeren Champions-League-Teilnehmer hat es sich ein Klub ganz oben im Tableau gemütlich gemacht, den man nicht zwingend in ebenjener Region erwarten würde: Union Berlin. Heimlich, still und leise, während ganz Fußball-Deutschland (mit Ausnahme der Bayern-Fans) mit Wohlwollen auf die sportliche Krise des Klassenprimus blickt, eilen die ungeschlagenen Eisernen von Sieg zu Sieg.

Die Köpenicker fühlen sich im Schatten des Bayern-Brodelns merklich wohl, am Mittwochnachmittag ging eine weitreichende Personalentscheidung des FCU im dichten Nachrichtenwald beinahe unter. Der Verein gab die Vertragsverlängerung von Trainer Urs Fischer , dessen ursprüngliches Arbeitspapier noch bis 2023 gültig gewesen war, bekannt.

Fischer-Verlängerung als wichtiger Baustein

"Was wir in den letzten Jahren gemeinsam erleben durften, ist unglaublich und kaum zu beschreiben. Wie ich bereits oft betont habe, fühle ich mich bei Union sehr wohl", wurde der Schweizer zitiert.

Tatsächlich bedeutet die Ausdehnung der Zusammenarbeit, über deren exakte Länge keine Angaben gemacht wurde, dass auf einer der wichtigsten Positionen im Union-Kosmos längerfristige Klarheit herrscht. Denn: Fischer ist unumstritten der Baumeister des Erfolgs. 2018 hatte er den damaligen Zweitligisten übernommen und gleich im ersten Anlauf ins Oberhaus geführt.

Als Abstiegskandidat gehandelt, schaffte Union problemlos den Klassenerhalt (Rang elf), in der darauffolgenden Saison, dem gemeinhin als besonders schwierig geltenden zweiten Jahr, gelang sogar der Sprung in die damals neugeschaffene Conference League, ehe es in der vergangenen Spielzeit sogar noch eine Etage höher ging – Union Berlin durfte sich Europa-League-Teilnehmer nennen.

Union als David gegen Goliath

Ohne Glanz und Glamour, ohne die großen Namen, mit einem Coach, der bisweilen eher hemdsärmelig daherkommt, etablierten sich die Ost-Berliner nicht bloß, sie sorgten aufgrund ihres Gesamtauftritts auch für Begeisterung bei Nicht-Unionern. Noch zu Beginn ihrer Bundesliga-Zeit spielten die Verantwortlichen das David-gegen-Goliath-Narrativ.

Der kleine, finanziell eher mäßig ausgestattete Verein von der Alten Försterei mit seinen fanatischen Fans auf der einen, das verhältnismäßig gute betuchte deutsche Fußball-Establishment auf der anderen Seite. Die Underdog-Rolle in Kombination mit dem bedingungslos unterstützenden Anhang brachte Union etliche Sympathien ein, das legendäre Stadion an der Wuhle avancierte schnell zur Festung.

Nach dem 1:1 gegen Bayern feierten die Union-Profis mit den Fans Fotocredit: Getty Images

Eine Festung, die bis dato selbst den Angriffen der Top-Teams oftmals standhielt. Zuletzt mühten sich die Bayern in Köpenick zu einem 1:1. Worauf besinnt sich ein kluger Trainer, dessen Mannschaft mit wenigen Ausnahmekönnern gespickt ist, sondern als Kollektiv funktioniert? Aufs Verteidigen. Fischer hat das Defensivspiel perfektioniert, in der laufenden Saison musste Union lediglich vier Gegentreffer hinnehmen.

Trimmel: "Wir lassen kaum etwas zu"

"Die ganze Mannschaft arbeitet mit viel Leidenschaft und Disziplin. Keiner lässt sich leicht ausspielen, wir lassen kaum etwas zu", sagte Kapitän Christopher Trimmel nach dem 2:0-Erfolg über den VfL Wolfsburg vor knapp zwei Wochen

Er ergänzte: "Auch Mannschaften wie Bayern München oder RB Leipzig hatten gegen uns nur wenige Chancen. Das ist eine schöne Bestätigung, dass wir viel richtig machen. Nach vorne sind wir sehr effizient, fahren super Konter."

Besonders Trimmels letzter Punkt dient als gute Analyse für den aktuellen Höhenflug. Auf eine sattelfeste Abwehr kann Union seit jeher bauen, niederschmetternde Klatschen konnte man seit dem Aufstieg an einer Hand abzählen, doch derzeit glänzt die Fischer-Truppe auch in der Offensive. 15 Treffer brachte Berlin in sieben Partien zustande, nur die Bayern erzielten mehr Tore (19).

Jordan ersetzt Top-Scorer Awoniyi sofort

Als Protagonisten treten diesbezüglich Sheraldo Becker und Jordan Siebatcheu, der im Sommer von den Young Boys aus Bern gekommen war, in Erscheinung. Becker steuerte bislang satte sechs Tore sowie vier Vorlagen bei und führt die Torjägerliste der Liga an, Jordan netzte dreimal (zwei Assists).

Dass der Jordan, der als Ersatz für den gen Nottingham abgewanderten Top-Scorer Taiwo Awoniyi (15 Tore, zwei Vorlagen) geholt wurde, sich gleich bestmöglich eingelebt hat, zeigt einen weiteren Aspekt des Berliner Triumphzuges: die außerordentlich gute Transferpolitik.

Jordan Siebatcheu - Union Berlin Fotocredit: Imago

"Oliver Runert (Geschäftsführer, Anm. d. Red.) legt sehr viel Wert darauf, dass vernünftige Charaktere ins Haus geholt werden", erklärte Mittelfeldmann Rami Khedira zuletzt mit Blick auf die Verpflichtungen im Gespräch mit der "Sportschau". Darüber hinaus seien "alle Mitarbeiter gefühlt richtige Fans und mit dem Herzen dabei."

Mit Demut an der Spitze

Leidenschaft und seriöses Wirtschaften, Kontinuität gegen das aufgeblähte Geschäft. Was sich wie ein Märchen im durchkommerzialisierten Fußball liest, wird in einem gallischen Dorf inmitten einer Weltmetropole Wirklichkeit. Die Kunst dürfte darin liegen, weiter im Schatten zu bleiben, sich trotz der Tabellenführer-Rolle in Demut zu üben.

"Es hat sich nicht viel verändert. Dass wir Spitzenreiter sind, lässt uns kalt. Wir wissen genau, dass uns die 17 Punkte am Ende guttun werden", weiß Khedira. Unioner Understatement. Nur einer von etlichen Gründen für den utopisch, aber nicht zufällig anmutenden Status quo.

