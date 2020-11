Fußball

Bundestrainer Löw gibt klares Ziel für Nations League aus

Trotz der zuletzt schwachen Leistungen hat das DFB-Team den Gruppensieg in der Nations League noch in der eigenen Hand. Bundestrainer Joachim Löw will sich vorerst nur auf das Ukraine-Spiel fokussieren.

