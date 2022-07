Nach einer durchwachsenen Leistung beim 3:1 gegen Sechstligist Lüner SV tritt der BVB zum zweiten Test in Sachsen an.

Gegner im Rudolf-Harbig-Stadion ist Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden.

Ad

Die Saison der Hausherren in der 3. Liga beginnt bereits am 23. Juli.

Bundesliga Die Tür ist offen - warum es bei Moukoko trotzdem hakt 17/06/2022 AM 19:11

Beim BVB stehen mit Mats Hummels, Youssoufa Moukoko und Mahmoud Dahoud einige prominente Namen in der Startelf.

Hier könnt ihr das Match Dresden gegen den BVB im Liveticker verfolgen:

Pause: Vor 25.000 Zuschauern war die Partie zu Beginn von viel Hektik, aber auch zahlreichen Torchancen geprägt. Dass die Borussen mit einem 2:0 in die Kabine gehen, könnte absurder nicht sein. Dresden ließ eine Topgelegenheit nach der anderen aus, bewies in den Luftzweikämpfen noch nicht die nötige Robustheit für den Pflichtspielstart.

45. Minute +1: Es ist Pause im Dresdener Rudolf-Harbig-Stadion.

45. Minute: Kurz vor dem Pausenpfiff reißen die Dresdener das Spiel nochmals an sich, ohne gefährlich vor dem BVB-Tor aufzutauchen.

43. Minute: Wieder ging dem Dortmunder Treffer ein Standard voraus. Eine Woche vor dem Drittligabeginn haben die Anfang-Schützlinge nicht mehr viel Zeit, an dieser Schwäche zu arbeiten.

41. Minute: TOOOR für den BVB - Prince Aning und Papadopoulos können sich links im Strafraum den Ball ohne Gegnerdruck zuspielen. Prince Aning legt zurück an den Fünfmeterraum, wo Papadopoulos mit einem Drehschuss ins linke Eck abstaubt.

37. Minute: Deutlich wurden nach 37 gespielten Minuten auch die verschiedenen Fitnesslevel der beiden Mannschaften. Die Dresdener wirken in den Zweikämpfen und Laufduellen deutlich spritziger als der Kontrahent aus dem Ruhrpott. Während die Borussen erst seit zwei Wochen ohne die Nationalspieler wieder im Training sind, befindet sich die Truppe von Dresdens Coach Markus Anfang in den Endzügen der Vorbereitung.

34. Minute: Zum ersten Mal schafft es der BVB, das Spiel über Hummels ein wenig zu beruhigen. Insgesamt ist das Spiel nur in Ansätzen flüssig, Angriffe entstehen zumeist zufällig.

31. Minute: Auffällig im Dresdener Offensivspiel: die rechte Seite über Flügelflitzer Conteh. Gegen Rothe spielt er immer wieder seine Tempovorteile aus.

29. Minute: Papadopoulos grätscht an der rechten Strafraumkante nach. Den folgenden Freistoß zieht Arslan aus spitzem Winkel auf das Dortmunder Gehäuse. Meyer faustet den Ball aus der Gefahrenzone.

27. Minute: Besonders auf den defensiven Außenbahnen können die Schwarz-Gelben das Tempo der Dresdener Flügelspieler nicht mitgehen. Wieder gewinnt Conteh das Laufduell gegen Rothe nahe des rechten Strafraumecks. Kutschke kann am Elfmeterpunkt dessen scharfe Hereingabe nicht verarbeiten.

27. Minute: Nach Torchancen im Minutentakt gönnt sich die Partie in diesen Augenblicken eine kurze Verschnaufspause.

24. Minute: Knapp die Hälfte des ersten Abschnitts ist gespielt: Dresden deckt mit klugen Vertikalpässen immer wieder die Defensivlücken des BVB auf und hätte im Grunde das Spiel bereits drehen können. Die 1:0-Führung für die Borussen könnte schmeichelhafter kaum sein.

22. Minute: Dresden lässt die nächste Top-Gelegenheit liegen - Neuzugang Park bricht auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durch und chippt den Ball an den zweiten Pfosten. Kade legt per Kopf ab zu Kutschke, der bei seinem Drehschuss den Ball nicht richtig trifft.

20. Minute: Becker deutet eine Auswechslung an, nachdem er rechts am Mittelkreis zusammengesackt ist. Es scheint für ihn nun doch weiterzugehen.

16. Minute: Den muss er machen - Hummels verliert fünf Meter vor der Strafraumkante nach riskantem Zuspiel von Torhüter Meyer gegen Knipser Kutschke den Ball. Der Torjäger bleibt aus elf Metern halblinker Position nicht cool genug und scheitert mit seinem unplatzierten Abschluss an Meyer.

15. Minute: Riesenchance zum Ausgleich - Kutschke flankt aus dem rechten Halbraum in den Strafraum. Der Ball landet vor den Füßen von Borkowski, der aus zehn Metern halblinker Position rechts am Tor vorbeischießt.

13. Minute: TOOOR für den BVB - Prince Aning schlägt eine Ecke von der rechten Seite an den zweiten Pfosten. Dort steigt Eberwein am höchsten und leitetet den Ball per Kopf akrobatisch weiter zu Hummels. Der Routinier hat keine Mühe, das Spielgerät über die Linie zu nicken.

11. Minute: Während sich die Nationalspieler der Borussen heute dem Leistungstest unterzogen, besteht die Startformation des BVB nahezu ausschließlich aus Nachwuchsakteuren. Einzig Kapitän Mats Hummels, Marius Wolf, Felix Passlack Mo Dahoud, Wunderkind Youssoufa Moukoko und mit Abstrichen Linksverteidiger Tom Rothe dürften den Bundesliga-Fans bekannt sein.

8. Minute: Kutschke tankt sich aus dem Zentrum in den Strafraum durch, wird aber im letzten Moment von Hummels abgedrängt und kann dem Ball im Fallen nicht mehr den nötigen Druck verleihen.

Info - Herzlich Willkommen!

Hallo und herzlich Willkommen zum Testspiel des BVB in Dresden. David Schunko begleitet die Partie für euch an den Tasten. Anstoß ist um 17:00 Uhr. Viel Spaß!

Das könnte Dich auch interessieren: Offiziell: Juve holt Di María - Jovic findet neuen Klub

Bundesliga Moukoko glänzt für DFB-Junioren und lässt BVB-Verlängerung offen 06/06/2022 AM 10:41