Rauball verfolgte das Spiel sowie Edin Terzic, Trainer der Herren-Mannschaft vergangene Saison und jetziger Technischer Direktor des BVB,

Ann-Katrin Lau erzielte das historische erste Tor für die Dortmunderinnen.

In der Meisterschaft gehen die BVB-Frauen ganz unten in der Kreisliga an den Start.

(SID)

