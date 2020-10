Fußball

BVB - Delaney: "Sehr geiler Rhythmus, aber hart"

Borussia Dortmund muss in der UEFA Champions League am Mittwoch gegen Zenit St. Petersburg antreten. Über den engmaschigen Spielrhythmus will BVB-Star Thomas Delaney absolut nicht beschweren.

