Beim Wiedersehen in der Gruppenphase sah es zunächst ebenfalls schlecht aus. Samantha Kerr (12.) brachte die Gastgeber früh in Führung, doch Wolfsburg bestrafte in der Folge die Fehler der Chelsea-Abwehr.

Beim 1:1 durch Tabea Waßmuth (18.) sah die gesamte Defensive der Blues inklusive der deutschen Torhüterin Ann-Kathrin Berger schlecht aus.

Jill Roord (34.) und erneut Waßmuth (48.) trafen in der Folge - jeweils mit gütiger Mithilfe der Londonerinnen. Nach dem Anschluss durch Bethany England (51.) stemmte sich der VfL gegen den Druck Chelseas - doch ausgerechnet die frühere Wolfsburgerin Pernille Harder (90.+2) schlug in der Nachspielzeit zu.

FLYERALARM Frauen-Bundesliga Wolfsburgs Frauen patzen im Titelkampf 02/10/2021 AM 13:32

Bereits am Dienstag hatte die TSG Hoffenheim mit einem 5:0 (1:0) gegen den dänischen Meister HB Köge einen idealen Einstand in der Königsklasse gefeiert. Der deutsche Meister Bayern München kam derweil nur zu einem 0:0 bei Benfica Lissabon.

Das könnte Dich auch interessieren: Champions League: Hoffenheims Frauen mit perfektem Einstand

(SID)

Torjubel mit Folgen: Angreifer fliegt im Topspiel vom Platz

FLYERALARM Frauen-Bundesliga 6:0-Gala in Köln: Bayern-Frauen feiern nächsten Kantersieg 01/10/2021 AM 19:20