Der FC Bayern ist höchst unglücklich aus der Champions League ausgeschieden. Die erstatzgeschwächten Münchenerinnen erkämpften sich im Pariser Prinzenpark gegen PSG ein 2:2 (2:1, 1:1) nach Verlängerung, verpasste aufgrund der 1:2-Niederlage im Hinspiel aber das Halbfinale.

Saki Kumagai (19.) und Lea Schüller (55.) trafen für die Bayern, Sandy Baltimore (17.) und Ramona Bachmann (112.) waren für den französischen Meister erfolgreich.

PSG trifft im Halbfinale Ende April auf Rekordsieger Olympique Lyon oder Juventus Turin (Hinspiel 1:2).

Der Ticker zum Nachelsen:

PSG - FC Bayern 2:2 (1:1, 0:1, 1:0)

Auf Wiedersehen!

Robert Bauer verabschiedet sich an dieser Stelle bedankt sich für Euer Interesse. Bereits morgen geht es mit den beiden weiteren Viertelfinal-Rückspielen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Arsenal und Olympique Lyon und Juventus Turin weiter. Bei Eurosport.de könnt Ihr die Partien im Livescoring mitverfolgen. Einen schönen Abend!

Abpfiff - PSG - FC Bayern 2:2

Ganz, ganz bitteres Ende für den amtierenden deutschen Meister, der im Prinzenpark trotz einen heftigen Corona-Ausbruchs im Vorfeld alles in die Waagschale geworfen hat und die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel in der regulären Spielzeit wettmachen konnte. Letztlich fehlten im Vergleich zu PSG, die dank der Ex-Wolfsburgerin Bachmann weiter vom Henkelpott träumen dürfen, die Körner. Alles in allem war es dennoch ein spannendes und teilweise hochklassiges Spiel und definitiv Werbung für den Frauenfußball!

Abpfiff - PSG - FC Bayern 2:2

Kurz darauf beendet Schiedsrichterin Staubli die Partie. PSG steht nach einem richtigen Thriller im Halbfinale der Champions League.

120.+2 Minute - PSG - FC Bayern 2:2

PSG kann den Ball aus dem Sechzehner befördern. Die Münchnerinnen versuchen es nochmal mit einem langen Ball, doch auch dieser bringt nichts ein.

120. Minute - PSG - FC Bayern 2:2

Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Kann sich der FC Bayern in das Elfmeterschießen retten? Die Gäste bekommen nochmal einen Eckball zugesprochen.

119. Minute - PSG - FC Bayern 2:2

Die Partie ist erneut unterbrochen. Nun bleibt Geyoro liegen. Für sie geht es nicht weiter. Luana kommt in die Partie.

117. Minute - PSG - FC Bayern 2:2

Der FC Bayern wirft nochmal alles nach vorne und kommt in Form eines Eckball nochmal gefährlich vor das Pariser Tor. Mit vereinten Kräften können die Gastgeberinnen aber klären. Was für ein Fight!

114. Minute - PSG - FC Bayern 2:2

Noch sind etwas mehr als fünf Minuten zu spielen. Zunächst einmal ist die Partie unterbrochen, weil Karchaoui auf dem Boden liegt und behandelt werden muss. Im Anschluss wechselt PSG, allerdings bleibt Karchaoui drauf. Baltimore macht Platz für Folquet .

112. Minute - PSG - FC Bayern 2:2

TOOOR für Paris Saint-Germain! Bitter für die Bayern: Nach einer Flanke von Lawrence von der rechten Seite behauptet Bachmann den Ball im Sechzehner gegen zwei Gegenspielerin stark und bringt den Ball durch die Beine von Viggosdottir unhaltbar für Leitzig im rechten unteren Eck unter. Kann sich der FC Bayern davon nochmal erholen?

109. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Die Münchnerinnen fordern Handelfmeter: Katoto schießt Teamkollegin Geyoro im eigenen Sechszehner an. Schiedsrichterin Staubli winkt jedoch ab - auch der VAR greift nicht ein.

107. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

PSG wechselt noch einmal: De Almeida ersetzt Dudek - positionsgetreuer Wechsel.

106. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Der finale Durchgang läuft - und er beginnt mit einem Ausrufezeichen seitens der Bayern: Magull setzt sich im Mittelfeld gut durch und zieht ab. Der Ball fliegt gefährlich nahe in Richtung PSG-Tor, verfehlt sein Ziel aber letztlich um gut einen Meter.

105.+3 Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Bühl und Karchaoui liefern sich auf der linken Außenbahn auf Höhe des PSG-Sechzehners einen intensiven Zweikampf - mit dem besseren Ende für die Münchnerin, die nochmal einen Eckball herausholt. Die Gastgeberinnen können die Standardsituation aber klären. Kurz darauf beendet Staubli die erste Halbzeit der Verlängerung.

105.+1 Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Die Münchnerinnen wechseln erstmals: Landenberger ersetzt die aktive Beerensteyn. Indes sind drei Minute Nachspielzeit angezeigt.

104. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Die eingewechselte Bachmann sorgt für ordentlich Wirbel und hat das 2:2 auf dem Fuß: Nach Zuspiel von Diani tanzt die Ex-Wolfsburgerin Viggosdottir im Sechzehner aus und hat freie Schussbahn. Der Abschluss ist jedoch viel zu zentral und harmlos - Leitzig fängt den Ball sicher. PSG ist nun deutlich am Drücker!

101. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Leitzig bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und muss behandeln. Letztlich kann die Torfrau, die im Anschluss mit Kumagai abklatscht, weitermachen.

99. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Riesen-Rettungsaktion von Kumagai! Die Japanerin bringt Torfrau Leitzig mit einem viel zu kurzen Rückpass in Bedrängnis. Die eingewechselte Bachmann kommt angerauscht und grätscht in Leitzig hinein. Schiedsrichterin Staubli lässt weiterspielen und Katoto hat somit die große Chance den Ball in das verwaiste Bayern Tor zu befördern. Kumagai hat allerdings was dagegen und wirft sich mit dem Kopf dazwischen.

96. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Bühl sieht nach einem überharten Einsteigen gegen Karchaoui die Gelbe Karte. Chancen sind in der Verlängerung bislang Mangelware.

94. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Bitter für PSG: Spielgestalterin Hamraoui muss angeschalgen vom Feld. Die ehemalige Wolfsburgerin Bachmann kommt für sie in die Partie.

91. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Weiter geht's im Prinzenpark: Weiterhin personell unverändert gehen die Gäste in die Verlängerung.

Verlängerung - PSG - FC Bayern 1:2

Im Anschluss beendet Schiedsrichterin Staubli die Partie - wir gehen in die Verlängerung! Die ersatzgeschwächten Münchnerinnen halten mit viel Leidenschaft und dank eines etwas glücklichen Treffers von Schüller am Leben. Wer folgt Barcelona in das Champions-League-Halbfinale - in 30 Minuten wissen wir vielleicht mehr.

90.+3 Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Die letzte Aktion gehört nochmal den Münchnerinnen: Glas bringt den Ball von der rechten Seite hoch ins Zentrum, wo Beerensteyn hochsteigt und den Ball in Richtung Schüller befördert. PSG-Torfrau Votikova ist jedoch schneller am Ball als Schüller und packt sicher zu.

90.+1 Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Drei Minuten Nachspielzeit gibt es noch obendrauf. Gelingt einem der beiden Mannschaften noch der Lucky Punch?

90. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Großchance für den FC Bayern! Bühl, die jetzt überall ist, bedient Magull, die aus rund 20 Metern aus zentraler Position zum Abschluss kommt, den Ball aber Votikova zuschiebt. Da war deutlich mehr drin!

87. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Bühl fasst sich nochmal ein Herz. Ähnlich wie beim Treffer zum 2:1 zieht die Nationalspielerin von links nach innen und zieht ab. Dieses Mal fliegt der Ball aber knapp am Tor vorbei.

83. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Wir steuern langsam, aber sicher auf eine Verlängerung zu. PSG erhöht nun etwas mehr den Druck, aber die Münchnerinnen können immer wieder für Entlastungsangriffe sorgen. Lohmann flankt von der linken Seite - das ist aber leichte Beute für Votikova.

81. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

PSG versucht, noch einmal neue Impulse zu setzen und bringt Frazer für Diallo.

79. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Dicke Möglichkeit für PSG: Nach einer Flanke von der linken Seite von Baltimore prallt der Ball im Zentrum von Gwinns Oberschenke vor die Füße von Katoto. Die Stürmerin fließt jedoch viel zu zentral ab, sodass Leitzig den Ball parieren kann. Glück für den FC Bayern!

75. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Der FC Bayern nimmt nun das Heft des Handelns in die Hand. Zunächst segelt eine Flanke von Bühl von der linken Seite gefährlich durch den Pariser Sechzehner. Im Anschluss versucht es Simon von der anderen Seite. Der Ball springt gefährlich vor Votikova auf, die den Ball mit etwas Mühe im Verbund mit Dudek entschärfen kann.

73. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Lohmann setzt sich auf der linken Seite robust gegen Diallo durch, die sich im Anschluss nur mit einem Foul zu helfen weiß. Staubli lässt den Gelben Karton aber stecken. Die anschließende Freistoßflanke von Magull boxt Votikova aus der Gefahrenzone.

70. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Paris wird nun wieder etwas aktiver: Katoto darf relativ ungestört mit dem Ball in Richtung Sechszehner marschieren, ihren Abschluss kann Kumagai aber zur Ecke klären. Jene Standardsituation klärt der FC Bayern dann problemlos.

68. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Magull tut Bühl mit einem schlampigen Zuspiel keinen Gefallen. PSG versucht in der Folge schnell umzuschalten, doch der Steilpass von Hamraoui fliegt über Freund und Feind hinweg ins Toraus.

65. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Die ersatzgeschwächten Münchnerinnen schalten nun einen Gang höher: Glas stiftet mit einer Flanke von der rechten Seite Verwirrung. Doch weder Votikova noch Bühl kommen an den Ball, sodass dieser letztlich ins Toraus segelt.

62. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Simon packt die linke Klebe aus: Die 29-Jährige hat im Mittelfeldzentrum etwas zu viel Platz und nimmt sich aus rund 25 Metern ein Herz. Obwohl der Schuss relativ zentral auf Votikova zufliegt, kann diese den Ball nur nach vorne klatschen lassen. Im Kollektiv kann PSG die Situation dann aber bereinigen.

58. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

Paris reagiert wütend auf den Rückschlag: Die auffällige Diani probiert es aus zentraler Position aus der Distanz, trifft den Ball aber nicht richtig, sodass dieser weit über den Kasten von Leitzig fliegt.

55. Minute - PSG - FC Bayern 1:2

TOOOR für den FC Bayern! Die Münchnerinnen sind zurück: Bühl, die bereits im Hinspiel traf, zieht nach Zuspiel von Simon in bester Arjen-Robben-Manier von der linken Seite ins Zentrum und zieht einfach mal ab. Der Schuss wird noch unhaltbar von Schüller mit dem Ellbogen abgefälscht und schlägt im PSG-Tor ein. Video Assistant Referee Fedayi San prüft die Szene nochmal, hat aber nichts zu beanstanden - Glück für die Bayern!

53. Minute - PSG - FC Bayern 1:1

Riesenbock von Kumagai im Aufbau: Die Japanerin vertändelt den Ball leichtfertig gegen Katoto, die sich das Spielgerät schnappt und auf Höhe des Sechzehners Baltimore in Szene setzt. Die Französin verzieht

50. Minute - PSG - FC Bayern 1:1

Anders als im ersten Durchgang beginnen die zweiten 45 Minuten eher verhalten. Beerensteyn versucht, auf der rechten Seite durchzubrechen, wird aber von Karchaoui auf Höhe des Mittelkreises gestoppt, wofür sie die erste Gelbe Karte der Partie sieht.

46. Minute - PSG - FC Bayern 1:1

Weiter geht's in Paris: Staubli pfeift die zweite Halbzeit an.

Halbzeit - PSG - FC Bayern 1:1

Insgesamt investierte der FC Bayern im ersten Durchgang mehr in das Spiel, was auch die Torschussbilanz von 9:4 für die Gäste wiederspiegelt. In Kürze geht es mit Halbzeit zwei weiter.

Halbzeit - PSG - FC Bayern 1:1

Nach intensiven 45 Minuten haben die Münchnerinnen nach wie vor alle Trümpfe in der Hand. Der deutsche Meister begann stark, bekam dann jedoch nach einem Standard eine kalte Dusche verpasst. Die Gäste erholten sich von jenem Schock aber schnell und schlugen dank Kumagai zurück. Dem Team von Jens Scheuer fehlt nur ein Treffer zur Verlängerung.

45.+1 Minute - PSG - FC Bayern 1:1

Kurz darauf bittet Schiedsrichterin Staubli beide Mannschaften in die Kabinen - Halbzeit im Prinzenpark.

45. Minute - PSG - FC Bayern 1:1

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff wird es noch einmal turbulent: Beerensteyn wird mit einem langen Ball in die Spitze geschickt. Der Pass ist jedoch ein gutes Stück zu steil, sodass PSG-Schlussfrau Votikova, die weit aus ihrem Tor geeilt ist, eigentlich problemlos mit dem Fuß klären kann. Die Tschechin trifft den Ball jedoch nicht richtig und macht die Situation nochmal scharf. Der Ball landete letztlich bei Gwinn auf der linken Seite, die in die Mitte flankt, aber keine Abnehmerin findet.

42. Minute - PSG - FC Bayern 1:1

Es bleibt ein offener Schlagabtausch im Prinzenpark. Nun ist PSG wieder am Drücker. Diani setzt sich gut gegen Viggosdottir durch und dringt auf der rechten Seite in den Strafraum ein. Ihrer Hereingabe verpasst Katoto nur um Haaresbreite - Glück für den FC Bayern!

38. Minute - PSG - FC Bayern 1:1

Standards bleiben hier weiter Trumpf. Simon bringt eine Freistoßflanke aus einer ähnlichen Positon wie vor dem 1:1 ins Zentrum und findet erneut eine Abnehmerin. Dieses Mal ist Viggosdottir, die mit dem Kopf an den Ball kommt. Votikova taucht ab und hält den Kopfball im Nachfassen fest.

36. Minute - PSG - FC Bayern 1:1

Die Münchnerinnen versuchen ihr Glück immer wieder mit Distanzschüssen. Dieses Mal ist es Gwinn, die das Spielgerät in Richtung PSG-Tor chippt. Letztlich ist jener Versuch halb Schuss, halb Flanke und damit nicht Fisch, nicht Fleisch.

35. Minute - PSG - FC Bayern 1:1

Werfen wir einen kleinen Blick auf den Statistikbogen: Der FC Bayern ist bislang optisch überlegen und hat rund 58 Prozent Balbesitz. Allmählich kommt PSG aber besser in die Partie und bekommt mehr Ordnung in ihr Spiel.

32. Minute - PSG - FC Bayern 1:1

Schüller fasst sich ein Herz! Die Angreiferin wird nach Ballgewinn in der Defensive auf die Reise geschickt, marschiert auf der rechten Seite noch ein paar Meter mit dem Fuß am Ball und probiert es einfach mal aus runde 25 Metern halbrechte Position. Der Versuch der 24-Jährigen fliegt aber über den Kasten.

30. Minute - PSG - FC Bayern 1:1

Das ist etwas zu riskant, was die Münchnerinnen hier machen. Die Gäste versuchen immer wieder von hinten rauszuspielen, Paris lässt dies allerdings nicht zu und läuft die Bayern immer wieder hoch an. Die Folge ist ein Ballgewinn und die erste längere Ballbesitzphase für PSG - eine Chance resultiert daraus jedoch nicht.

27. Minute - PSG - FC Bayern 1:1

Riesenparade von Leitzig! Am Ende einer tollen Kombination von PSG kommt Geyoro auf Höhe des Elfmeterpunkts an den Ball und zieht ab. Bayerns Schlussfrau lenkt den Ball dank einer herausragenden Fußabwehr aber über den Kasten und feiert sich im Anschluss dafür ab. Die nachfolgende Ecke bringt nicht sein.

24. Minute - PSG - FC Bayern 1:1

Die Gäste bleiben weiter mutig und bestimmen hier über weite Strecken das Geschehen. Genau wie Leitzig wirkt auch Votikova auf der Gegenseite etwas verunsichert. Eine Flanke von Gwinn kann die Tschechin nur in die Mitte wegfausten. Im Kollektiv kann Paris die Situation aber letztlich klären.

21. Minute - PSG - FC Bayern 1:1

Was für ein wilder Auftakt im Prinzenpark! Fürs Erste ist das Spiel nun aber unterbrochen, weil Lohmann am Boden liegt und behandelt werden muss. DIe 21-Jährige kann aber weiterspielen.

19. Minute - PSG - FC Bayern 1:1

TOOOR für den FC Bayern! Der FC Bayern schlägt umgehend zurück: Nach einem Freistoß von Simon von der halblinken Seite köpft Schüller den Ball in Richtung PSG-Gehäuse. Votikova kann den Ball nur prallen lassen - zur Freude von Kumagai, die goldrichtig steht und den Ball zum Ausgleich über die Linie drückt. Nach wie vor alles drin für die Münchnerinnen!

17. Minute - PSG - FC Bayern 1:0

TOOOR für Paris Saint-Germain! Der frühe Nackenschlag für den FC Bayern: Im Anschluss an einen Eckball landet der Ball noch einmal bei Baltimore, die den Ball von der linken Seite in Richtung Bayern-Tor bringt. Der Ball wird länger und länger und fliegt über Leitzig hinweg zum 1:0 für PSG ins Tor - da sah Bayerns Torfrau alles andere als gut aus.

16. Minute - PSG - FC Bayern 0:0

Immer wieder bricht Beerensteyn auf der rechten Seite durch. Dieses Mal bringt sie den Ball punktgenau ins Zentrum zu Bühl, der Torschützin im Hinspiel. Diese schlägt aber komplett über den Ball - doch die Szene bleibt gefährlich. Lohmann flankt das Spielgerät von der gegenüberliegenden Seite noch einmal in die Mitte und findet erneut Bühl. Dieses Mal trifft sich den Ball, setzt.

14. Minute - PSG - FC Bayern 0:0

Der FC Bayern bleibt am Drücker: Kapitänin Magull versucht es einfach mal aus der Distanz, doch auch ihr Abschluss wird abgeblockt. Die Aktion verdeutlicht jedoch, dass sich die ersatzgeschwächten Münchnerinnen hier keineswegs verstecken, sondern ihr Heil in der Offensive suchen.

11. Minute - PSG - FC Bayern 0:0

Auf der anderen Seite wird es erneut richtig gefährlich. Simon bricht auf der linken Seite durch und sucht im Zentrum Beerensteyn, die den Ball nur knapp verpasst. Die Bayern bleiben jedoch am Drücker, erobern den Ball zurück und bekommen einen Freistoß aus gefährlicher Position rund 22 Meter vor dem Tor aus halbrechter Position zugesprochen. Der Versuch von Simon segelt jedoch einige Meter über den Kasten. Dennoch mutiger der Münchnerinnen.

8. Minute - PSG - FC Bayern 0:0

Von einem vorsichtigen Abtasten ist in der Anfangsphase keine Spur. Eine Freistoßflanke der Gastgeberinnen von der rechten Seite boxt Bayerns Schlussfrau Leitzig, die im Hinspiel keine gute Figur abgab, aus der Gefahrenzone. Intensiver Beginn in Paris!

5. Minute - PSG - FC Bayern 0:0

Auch die Münchnerinnen setzen den ersten Nadelstich in der Offensive. Beerensteyn wird auf der rechten Außenbahn auf die Reise geschickt. Die Niederländerin behauptet den Ball gut und zieht nach innen. Den Abschluss der 25-Jährigen kann PSG jedoch zur Ecke abblocken - jene Standardsituation bringt nichts ein.

3. Minute - PSG - FC Bayern 0:0

Der erste Abschluss der Partie gehört den Gastgeberinnen. Nach einem Ballverlust der Bayern im Spielaufbau marschiert Baltimore in Richtung gegnerisches Tor und zieht aus rund 25 Metern halblinker Position ab. Der Versuch landet aber mehrere Meter neben dem Kasten.

1. Minute - PSG - FC Bayern 0:0

Los geht's! Schiedsrichterin Esther Staubli aus der Schweiz eröffnet das Viertelfinal-Rückspiel.

PSG - FC Bayern: Tolle Stimmung im Parc des Princes

Rund 27.000 Fans haben sich im Parc des Princes eingefunden. Nicht ganz so viele wie im Parallel-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid (5:2), das mit 91.553 Zuschauern für einen neuen Weltrekord sorgte. Dennoch ist die Stimmung im Prinzenpark prächtig.

PSG - FC Bayern: Die Aufstellungen

So geht Paris Saint-Germain in das Viertelfinal-Rückspiel: Votikova - Lawrence, Dudek, Ilestedt, Karchaoui - Hamraoui, Geyoro, Diallo - Diani, Katoto, Baltimore.

Der FC Bayern schickt folgende Elf auf das Feld: Leitzig - Glas, Kumagai, Viggosdottir, Simon - Magull, Gwinn, Lohmann, Beerensteyn, Bühl - Schüller.

PSG - FC Bayern: Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen aus Paris zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München. Anstoß ist um 21:00 Uhr. Wir tickern für euch die Partie live.

