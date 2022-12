Der FC Bayern München empfängt um 21:00 Uhr den FC Barcelona zum 4. Spieltag in der Gruppenphase der Champions League.

Vor Rekordkulisse in der Allianz Arena wollen Lea Schüller, Lina Magull und Co. zwei Wochen nach der 0:3 (0:0)-Niederlage den dritten Sieg in der Königsklasse einfahren.

Ad

Mit Barça ist die vermutlich beste Mannschaft der Welt zu Gast in der Allianz Arena. Die Katalaninnen haben in dieser Spielzeit bisher alle Begegnungen gewonnen.

FLYERALARM Frauen-Bundesliga Heimsieg gegen Meppen: Bayern bleibt an Wolfsburg dran UPDATE 30/10/2022 UM 14:11 UHR

FC Bayern gegen Barça hier live im Ticker:

Schüller mit Vorfreude

Nationalspielerin Lea Schüller blickt mit großer Vorfreude auf das Spiel in der Allianz Arena. Mit Barça, die in Spanien unangefochten an der Tabellenspitze liegen, erwartet Schüller die "momentan die stärkste Mannschaft der Welt". Die Blaugrana haben bisher alle Spiele in dieser Saison gewonnen. Am zurückliegenden Samstag mühte sich Barça aber zu einem Last-Minute-Erfolg gegen Real Sociedad San Sebastián (2:1).

Rekordkulisse in der Allianz Arena

Über 20.000 Zuschauer werden am Abend in der Allianz Arena zu München erwartet, wenn Lea Schüller, Lina Magull, Klara Bühl und Co. auf die Katalaninnen treffen - eine neue Rekordkulisse für die Frauen des FC Bayern. Präsident Herbert Hainer sprach vor der Begegnung von einem "Meilenstein". "Wir toppen die bisherige Bestmarke von 13.000 gegen Paris St. Germain im Frühjahr deutlich, und das wird unserem Team noch einmal einen Schub geben", freute sich der 68-Jährige in der "tz" . | Zum Bericht

Tabelle in der Gruppe D vor dem 4. Spieltag

Der FC Barcelona steht nach dem 3:0 (0:0) gegen den FC Bayern München im Camp Nou vor zwei Wochen an der Tabellenspitze. Trotz der Niederlage sind die Bayern nach zwei Siegen gegen Benfica und Rosengard noch auf Viertelfinalkurs.

Platz Team Tore Punkte 1. FC Barcelona 16:1 9 2. FC Bayern München 5:6 6 3. Benfica Lissabon 3:12 3 4. FC Rosengard 2:7 0

Hallo und herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum 4. Spieltag in der Champions League. Der FC Bayern München empfängt in der Allianz Arena den FC Barcelona. Eurosport.de begleitet das Spiel hier für Euch live und wünscht Euch viel Spaß!

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Bayern vor Rekordkulisse gegen Barça

Start in der Frauen-Bundesliga: EM-Heldin Magull im XXL-Interview

Champions League Lewandowskis Besuch in Bayern-Kabine: Müller fühlt mit UPDATE 27/10/2022 UM 09:13 UHR