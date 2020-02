So lief das Spiel:

Die Partie begann, wie erwartet: Juventus Turin war in den ersten 15 Minuten spielbestimmend und kam über Cristiano Ronaldo in der vierten Minute zur ersten Chance. Die Flanke von Ronaldo segelte an Freund und Feind und letztlich auch knapp am Pfosten vorbei.

Im Anschluss wurde Olympique Lyon immer mutiger und kam ab der 20. Minute besser ins Spiel. Das erste Ausrufezeichen setzte Karl Toko Ekambi nach einem Eckball, indem er einen Kopfball aus spitzem Winkel an die Latte setzte (21.).

Zehn Minuten Später zappelte der Ball dann im Tor von Wojciech Szczesny, nachdem sich Houssem Aouar auf dem rechten Flügel gekonnt gegen Rodrigo Bentancur durchsetzte und den in der Mitte lauernden Lucas Toussart mustergültig einsetzte, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste (31.).

Juventus zeigte sich von dem Rückstand sichtlich geschockt und schwamm zwischen dem Gegentreffer und dem Halbzeitpfiff erheblich. In dieser Phase hatte Lyon über Moussa Dembele (34.) und Toko Ekambi (41., 43.,) mehrere gute Chancen, den Vorsprung zu erhöhen.

Nach dem Pausentee war es ein Spiel auf ein Tor. Juventus marschierte immer wieder an und spielte den Ball wie im Handball oder Eishockey um den Strafraum rum, hatte aber bis auf einer Großchance durch Paulo Dybala (68.) zu wenig nennenswerte Aktionen.

In den letzten 15 Minuten war es dann nur noch ein Spiel auf ein Tor, doch Lyon wehrte sich mit jedem Mann und konnte den Vorsprung über die Zeit retten. Dabei hatten die Franzosen jedoch zwei Mal Glück: Dybala stand bei seinem Abseitstor in der 87. Minute nur hauchzart im Abseits, in der 90. hätte Olympique sich nach einem Trikotzupfer von Bruno Guimaraes gegen Dybala nicht über einen Elfmeter beschweren dürfen.

Das fiel auf:

Juventus tat sich über die gesamte Spieldauer extrem schwer dabei, nennenswerte Chancen zu erspielen. Die alte Dame hatte in der zweiten Halbzeit die komplette Spielkontrolle, brachte aber lediglich einen Schuss über die gesamten 90 Minuten auf das Tor von Anthony Lopes. Lyon verteidigte mit einer Fünferkette sehr kompakt und ließ den Turinern im Zentrum kaum Platz zur Entfaltung. So behalf sich Juve immer wieder mit Flanken über Danilo und Alex Sandro, die jedoch von den Innenverteidigern der Franzosen fast immer problemlos geklärt wurden.

Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 21

Maurizio Sarri hat nach 21 ungeschlagenen Partien auf der europäischen Bühne wieder ein Spiel verloren. Zuletzt unterlag Sarri mit dem SSC Neapel bei RB Leipzig im Sechzehntelfinale der Europa League 2018.

