Kurz vor dem Auftakt des Finalturniers in der Champions League sorgen zwei Coronafälle bei RB Leipzigs Gegner Atlético Madrid für Unruhe. Wie der Topklub mitteilte, hätten zwei der 93 am Samstag entnommenen Proben ein positives Ergebnis ergeben. Die namentlich nicht genannten Personen seien in häuslicher Quarantäne, die UEFA und die zuständigen Gesundheitsbehörden wurden umgehend benachrichtigt.

Das Viertelfinal-Duell mit RB Leipzig soll in Lissabon am Donnerstag (21.00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) steigen. Wie es der Plan vorsieht, müssen bei Atlético erneut Tests bei der Mannschaft und den Personen durchgeführt werden, die mit den beiden positiv getesteten Personen in engerem Kontakt standen. Ursprünglich hatte Madrid geplant, am Montagabend um 20.00 Uhr nach Lissabon zu reisen. Ob daran festgehalten werden kann, ist angesichts des knappen Zeitfensters zwischen Tests, Auswertung und geplantem Abflug fraglich. Atlético bereitet sich bereits darauf vor, dass es Abweichungen in den Reiseplänen geben könnte. Man werde dies mit der UEFA abstimmen, sobald Klarheit herrscht.

In Portugals Hauptstadt spielen die besten acht Teams der Champions-League-Saison ihren Sieger aus. Statt in Hin- und Rückspielen werden alle Duelle in nur einem K.o.-Spiel entschieden, Zuschauer sind nicht zugelassen. Bei den vorangegangen Testreihen vor dem Trainingsauftakt und während der Vorbereitungsphase auf das Turnier habe es keine Auffälligkeiten gegeben, teilte Atlético mit.

(SID)

