Mit Jungstar Jadon Sancho in der Startelf geht Borussia Dortmund in das Achtelfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain. Der Engländer, der zuletzt im Ligaspiel bei Borussia Mönchengladbach erst spät eingewechselt worden war, stürmt im leeren Prinzenpark an der Seite von Erling Haaland und Thorgan Hazard. Julian Brandt sitzt zunächst auf der Bank.

Bei Paris gehört Weltmeister Kylian Mbappe nicht zur Startelf. Der Franzose war nach einem Verdachtsfall zwar negativ auf das Coronavirus getestet worden, leidet aber offenbar noch an einer Mandelentzündung. Dies berichtete die Nachrichtenagentur AFP vor dem Duell. Mbappe sitzt aber auf der Bank, für ihn kommt Pablo Sarabia zum Einsatz.

So spielt PSG: Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar - Cavani, Sarabia.

So spielt der BVB: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard.

