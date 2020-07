Am Freitag um 12:00 Uhr werden die möglichen Gegner der deutschen Teams im Viertelfinale der Champions League und im Finalturnier in Lissabon ermittelt. RB Leipzig ist bereits sicher für die Runder der letzten Acht qualifiziert, der FC Bayern hat nach dem 3:0-Hinspielsieg im Achtelfinale beim FC Chelsea beste Chancen. Eurosport.de begleitet die Ziehung im Liveticker. Hier verpasst Ihr nichts.

09:15 Uhr - Der große Favoriten-Check

Mit Atalanta Bergamo, RB Leipzig, Paris Saint-Germain und Atlético Madrid sind schon vier Mannschaften fix fürs Viertelfinale qualifiziert. Die restlichen vier Teams werden noch in den Achtelfinal-Rückspielen ausgespielt. Eurosport.de hat für Euch dennoch bereits den Blick in die Glaskugel gewagt und die möglichen Teilnehmer des Finalturniers unter die Lupe genommen. Wer sind die Favoriten auf den Henkelpott? Hier geht's zum großen Check.

09:00 Uhr - Herzlich Willkommen!

Herzlich Willkommen zum Liveticker zur Auslosung des Champions-League-Viertelfinals und des Finalturniers in Lissabon. Ab 12:00 Uhr begleiten wir hier für Euch die Ziehung in Nyon im Liveticker. Aus deutscher Sicht hat sich RB Leipzig schon fix für die Runde der letzten Acht qualifiziert, der FC Bayern muss noch zuhause im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea antreten, hat aber nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel gute Chancen aufs Erreichen der Finalrunde in Portugal. Viel Spaß!

