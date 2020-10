Der nächste Titel für die Bayern! Manuel Neuer ist soeben zu Europas Torhüter des Jahres gekürt worden. Der Bayern-Kapitän nimmt seine Auszeichnung persönlich in Genf entgegen und schwärmt dabei noch einmal vom Team des Rekordmeisters. Die Bayern haben einen "ganz besonderen Spirit" in Lissabon gehabt.

Drogbas ehemaliger Mitspieler bei den Blues, Florent Malouda, gesellt sich zu dem Trio auf der Bühne. Gemeinsam philosophieren die Ex-Chelsea-Stars über ihren Champions-League-Sieg 2012 in München zurück. Liebe Bayern-Fans: Jetzt bitte einmal weghören. Die beiden ehemaligen Mannschaftskameraden werden in Kürze auch Losfee spielen.

Didier Drogba, der ehemalige Stürmer des FC Chelsea, betritt die Bühne in Genf, um für sein Engagement auf und neben dem Spielfeld den sogenannten Präsidentenpreis der UEFA entgegenzunehmen. Natürlich wird dabei auch auf die glanzvolle Karriere des einstigen Bayern-Schrecks zurückgeblickt.

Die beiden Moderatoren Reshmin Chowdhury und Pedro Pinto begrüßen die Zuschauer. In wenigen Minuten geht es mit der Ziehung der CL-Gruppenphase los.

Titelverteidiger Bayern München könnte trotz Lostopf 1 in eine Hammergruppe geraten: In Topf zwei befinden sich unter anderem der FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City und der FC Chelsea, in Topf drei lauert zudem Europa-League-Finalist Inter Mailand.