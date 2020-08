Der FC Bayern München hat den FC Barcelona beim 8:2 (4:1)-Kantersieg im Champions-League-Halbfinale bis auf die Knochen blamiert. Die Bayern-Stars kannten auch nach Abpfiff keine Gnade mit den Katalanen um Superstar Lionel Messi. Während Thomas Müller von der Leistung des Rekordmeisters schwärmte, adelte Joshua Kimmich Youngster Alphonso Davies. Die Stimmen zum Spiel.

Leon Goretzka (FC Bayern München) bei "Sky" über...

... das Spiel: "Wir sind sehr euphorisch, das ist etwas ganz besonderes. So ganz realisieren kann man es noch nicht. Wir haben eine gute Leistung gezeigt und das ist dann das Resultat. Wir waren von der ersten Sekunde an sehr griffig in den Zweikämpfen. Wir haben sehr schnell ins Spiel gefunden, weil wir wussten, dass wir ihnen auf den Füßen stehen müssen. Das Pressing war schon brutal. Das 1:1 war ein kleiner Dämpfer, aber es hat den Unterschied gemacht, dass wir Moral gezeigt haben und uns nicht beirren lassen haben. In den letzten Minuten war es wie im Rausch."

... das Selbstvertrauen: "Das Selbstvertrauen ist da und wird durch diesen Abend nicht weniger. Es war aber erst ein Schritt von dreien. Es tut aber doppelt weh, dass wir unsere Fans nicht da haben, um das zu feiern."

... Mitleid mit Lionel Messi: "Wehgetan hat mir das nicht. Es hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht."

Joshua Kimmich (FC Bayern München) bei "Sky" über ...

... das Spiel: "Es war schon brutal, Man muss sich das mal vor Augen führen, dass wir 8:2 gegen den FC Barcelona gewonnen haben. Das ist schwierig zu begreifen. Ich habe einen totalen Fokus gespürt von der ersten Minute an. Man hat gemerkt, dass wir unbedingt gewinnen wollen. Wir haben extrem zielstrebig nach vorne gespielt, das hat uns heute ausgezeichnet. Nach dem fünften Tor war es durch, dann hat man es auch bei Barca gemerkt. Ich denke, dass uns so etwas nicht passieren dürfte, bei der Qualität, die Barca hat."

... seinen Treffer zum 5:2: "Unglaublich, ich habe mich fast geschämt, wie ich mich gefreut habe über das Tor, weil es zu 99 Prozent sein Tor war. Weltklasse."

Thomas Müller (FC Bayern München) bei "Sky" über ...

... das Spiel: "Es war ein sehr spezieller Abend. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war besonders. Am Schönsten ist eigentlich, wenn man sieht, dass die Spieler, die reinkommen, den gleichen Impact, die gleiche Freude und die gleiche Einstellung haben. Wichtig ist, dass jeder sich quält. Wir waren einfach brutal dominant. Wenn wir es mal verpasst haben, Barcelona auf dem Fuß zu stehen, dann wurden sie gefährlich."

... seine Gefühllage: "Überwältigt bin ich gar nicht. Ich bin glücklich, dass wir es so auf den Platz gebracht haben. Wenn ich Robert Lewandowski beim ersten Tor sehe, da geht mir das Herz auf."

... das Halbfinale: "Von der Erfahrung her ist es nach so einem Spiel noch ein bisschen schwieriger. Es geht im Halbfinale wieder bei 0:0 los, aber das Selbstvertrauen hatten wir schon vor dem Spiel. Wir haben Wahnsinns-Werbung für den FC Bayern gemacht. Bisher ist das Event ganz große Klasse und wir wollen dabei bleiben."

