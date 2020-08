Toni Kroos hat die 8:2-Gala des FC Bayern gegen den FC Barcelona zwar nicht gesehen. Doch wie der Star von Real Madrid nun im Podcast "Einfach mal Luppen" verriet, schickte er nach dem Halbfinale eine SMS an Nationalmannschaftskollege Joshua Kimmich. "Ich habe gedacht, das war eine Super-Leistung von uns, Meister zu werden. Aber ihr wertet das gerade ab mit eurem Spiel", hieß es darin laut Kroos.

Im Hinblick auf die noch ausstehenden Spiele in der Champions League hat der Real-Star auch einen klaren Favoriten auf den Titel. "Das sieht relativ viel nach Bayern aus, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, das wäre absolut in Ordnung", so Kroos.

Im Halbfinale geht es für die Münchener heute Abend aber erst einmal im Halbfinale gegen Olympique Lyon (ab 21:00 Uhr im Liveticker) um den Einzug ins Endspiel. Dort würde am Sonntag Paris Saint-Germain warten, das RB Leipzig im ersten Halbfinale mit 3:0 besiegte.

Nach der Klatsche von Reals Erzrivalen FC Barcelona gegen die Bayern könnten die Münchener aber einige Unterstützer dazugewonnen haben, glaubt Kroos.

Es könne durchaus sein, dass "jetzt viele Real-Fans zumindest als zweiten Verein Bayern haben. Wer eben noch kurz in Spanien über unser Ausscheiden gemeckert hat , der hat direkt ein anderes Thema gehabt", meinte der 30-Jährige.

