Die Narbe in seinem Lebenslauf war noch ganz frisch, als Ciro Immobile kurz nach seinem Abschied aus Dortmund im Sommer 2015 diese Worte sprach. Er meinte seine Zeit beim BVB, die für ihn weder sportlich noch menschlich voll großer Freude gewesen war. Ganz im Gegenteil.

Nur drei Bundesligatore, vier in der Champions League hatte der als italienischer Torschützenkönig mit großen Vorschusslorbeeren verpflichtete Stürmer zustande gebracht. Im Team fühlte er sich isoliert, mit der Stadt wurde er nie warm.

Alles in allem sei es ein "verlorenes Jahr" gewesen, er habe "keine Hilfe bekommen - weder ich noch meine Familie", sagte er und ließ sich nach einer Saison in der Bundesliga gleich wieder verleihen - zum FC Sevilla nach Spanien. Wo er auch nicht glücklich wurde.

Seit Jahresbeginn 2016 spielt der mittlerweile 30-Jährige wieder in Italien. Zunächst bei Torino, dann für Lazio Rom. Hier hat er sich gesammelt, reflektiert, viele Tore geschossen und schließlich sein Glück gefunden. Über den BVB spricht er mittlerweile anders. Die Verbitterung ist gewichen. Ciro sieht jetzt klarer.

"Ich glaube, dass ich einfach zu einem ungünstigen Zeitpunkt nach Dortmund gewechselt bin, was die Mannschaft betrifft. Der BVB wurde mit Jürgen Klopp 2011 und 2012 Meister und danach zweimal Zweiter. Vielleicht war dann die Luft raus", analysierte er in der "Sport Bild". Böse Worte verlor er seit Jahren nicht mehr.

Auch in Dortmund ist man längst über das unglücklich verlaufene Experiment hinweg. Die Saison 2014/15, in der Immobile die Schuhe für Schwarz-Gelb schnürte, war ohnehin eine außergewöhnliche. Eine, in der auf Einzelschicksale eher keine Rücksicht genommen werden konnte.