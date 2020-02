Erling Haaland (Borussia Dortmund)

...über seinen Rekord von zehn Toren in den ersten sieben Champions-League-Einsätzen: "Ich weiß, dass ich mich noch in vielen Bereichen verbessern kann. Ich muss einfach weiter treffen, hart arbeiten und immer weitermachen. Es waren vielleicht die zwei wichtigsten Tore meiner Karriere bisher."

...über seinen Kracher zum 2:1: "Ich habe bei dem Schuss eigentlich an nichts gedacht. Ich habe den Moment genossen. Es sind genau diese Abende, für die man als Fußballer lebt."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund)

...über die Leistung seiner Spieler: "Meine Mannschaft hat das defensiv und offensiv sehr gut gemacht. Das Spiel war aber insgesamt sehr gut. Paris hatte eine Torchance: das Tor. Und das war ein Fehler von uns. Wir haben kämpferisch und taktisch gut gespielt und hätten schon zur Halbzeit 2:0 führen können."

...über Erling Haaland: "Er ist im Strafraum immer bereit. Seine Bewegung beim 2:1, sein Tempowechsel, das ist einfach gut. Haaland will immer Tore schießen. Das sieht man im Training, das sieht man im Spiel. Zwei Tore gegen Paris, das ist doch was. Und es war ein Top-Pass von Reyna, der auch erst 17 Jahre alt ist."

...über die Chancen fürs Rückspiel: "Das ist natürlich ein gefährliches Ergebnis. Aber wir haben erst einmal gewonnen und deshalb sind wir zufrieden. . Im Rückspiel ist alles möglich und wir können auch in Paris etwas erreichen."

Emre Can (Borussia Dortmund)

… über die Leistung der Mannschaft: "Das perfekte Spiel gibt es nie. Aber es war ein sehr, sehr gutes Spiel. Von jedem auf dem Platz war es ein sehr, sehr gutes Spiel. Wir haben extrem gut verteidigt, was uns immer vorgeworfen wird, dass wir es nicht können. Und nach vorne haben wir immer wieder Nadelstiche gesetzt."

… die Kritik an der Einstellung in der Defensive: "Die hat nie wirklich gefehlt. Sie war immer da. Es ist nur wichtig, das wir immer alle zusammen als Mannschaft verteidigen und jeder seinen Teil dazu beiträgt. Und dann können wir das, egal gegen welche Mannschaft. Heute haben wir das bewiesen. PSG hatte nur eine oder zwei Chancen, und das muss man uns erst einmal nachmachen."

… über die Chancen fürs Rückspiel: "Es ist erst Halbzeit. Wir haben noch ein extrem schwieriges Spiel in Paris vor uns. Aber wir können das schaffen, wenn wir wieder als Mannschaft so wie heute zusammenhalten."

… über seinen nun festen Transfer zum BVB: "Das war eine gute Entscheidung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Es ist einfach geil, in diesem Stadion zu spielen und macht riesigen Spaß. Und ich hoffe auf eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit mit dem BVB."

Thomas Tuchel (Trainer Paris Saint-Germain)

...über die Niederlage: "Wir haben versucht, in Dortmund zu gewinnen. Wir haben in der ersten Halbzeit einfach zu viele Fehler gemacht. Und jeder Ballverlust vor der Zone von Borussia Dortmund bedeutet auch, dass man Gefahr läuft, einen Konter zu fangen. Mit der ganzen Geschwindigkeit und Wucht sind sie dann extrem schwierig zu verteidigen. Wir hatten zu viele Ballverluste ohne Not und das hat uns Selbstvertrauen gekostet. Deshalb wurde daraus ein extrem physisches Spiel, aber das ist nicht unsere Kernkompetenz. Uns fehlte der Rhythmus. Und vielleicht hat man dann auch gemerkt, dass wir schon sieben Spiele mehr in den Beinen haben im Zeitraum Januar/Februar als der Gegner. Das Gegentor ist in einer Phase gefallen, als ich dachte, dass wir dran gewesen wären. Das zweite Tor war einfach zu schnell. Aber gut, jetzt ist Halbzeit. Wir haben jetzt ein paar Partien, um dann im Rückspiel einen besseren Rhythmus zu haben."

… über Erling Haaland: "Dieser Junge ist ein Tier. Er hat eine Präsenz und eine Energie und ist einfach schwer zu stoppen. Ich fand aber, dass wir ihn eigentlich gut und auch hart verteidigt haben. Das erste Tor war ja ein Abstauber."

… die Chancen fürs Rückspiel: "Wir müssen in den richtigen Momenten sauberer spielen, so dass die Physis in dieser Partie weniger Gewicht bekommt. Wenn wir es schaffen, präziser, schneller und mehr in die Tiefe in der gegnerischen Hälfte zu spielen, dann gibt es auch weniger Konter, weil dann die Wege weiter sind. Dazu müssen wir strukturierter und disziplinierter agieren und es muss klarer sein, wo wir das Risiko nehmen. Da müssen wir ein besseres Gefühl für entwickeln, denn nur dann ist auch ein gutes Gegenpressing möglich."

Marco Reus (Borussia Dortmund)

...über Emre Can: "Er läuft extrem viel, scheut keinen Zweikampf und ist dann extrem wichtig für die Umschaltsituationen. Du brauchst jemanden wie ihn, der den Gegner attackiert und den Ball dann schnell nach vorne spielt. Da ist Emre mit seiner Physis prädestiniert. Seine Verpflichtung freut mich unheimlich. Man hat in den ersten Spiel gesehen, was er drauf hat und wie er sich auch noch weiterentwickeln wird. Das steht außer Frage."

