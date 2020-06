Thomas Meunier wechselte erst vor wenigen Tagen von Paris Saint-Germain zu Borussia Dortmund. Doch nun könnte der Belgier beim Finalturnier der Champions League doch noch einmal für PSG auflaufen. Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke ließ solche Überlegungen im "Sport1"-Doppelpass durchklingen. "Wenn ein Spieler so etwas möchte, muss man das mit einfließen lassen", erklärte der 61-Jährige.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

"Wir haben ihm gesagt: Wenn du in der Champions League spielen möchtest, ist das okay. Im Viertelfinale der Champions League geht der richtige Fußball los. Wenn er das will, müssen wir mit Paris die Rahmendaten aushandeln. Er überlegt noch, und wir werden versuchen, das mit Paris zu lösen", meinte der BVB-Boss weiter.

Bundesliga Der LIGAstheniker: Flick menschelt Bayern zum Titel, aber was ist mit Reus? VOR 4 STUNDEN

Wie "L'Équipe" und "Le Parisien" übereinstimmend berichten, hätte auch der französische Spitzenverein den Verteidiger gerne zum Final 8 in Portugal dabei gehabt, ohne jedoch eine Leihgebühr zu zahlen.

Genau daran soll nun aber eine Einigung scheitern. Denn laut Mohamed Bouhafsi, Chefredakteur von Radio Monte Carlo, wollen sich die Dortmunder die Abstellung des 28-Jährigen einiges kosten lassen. Bouhafsi sprach von einer "bedeutenden Summe".

Zusätzlich soll auch Meunier eine Entschädigung verlangen, da er in Dortmund mehr verdiene als zuletzt bei PSG. Auch eine hohe Versicherungssumme im Falle einer Verletzung müssten die Franzosen wohl an den BVB zahlen. Somit ist eine Rückkehr Meuniers ins PSG-Trikot vermutlich vom Tisch.

Das könnte Dich auch interessieren: Watzke zieht BVB-Saisonfazit: Es bleiben Makel

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Chance für Bayern: Top-Talent zeigt sich wechselbereit 00:02:05

Bundesliga Bayern-Rookie Cuisance: Diese zwei Optionen hat er jetzt VOR 6 STUNDEN