Joachim Löw drückt im Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern und Paris St.-Germain seinem früheren Assistenten Hansi Flick die Daumen. "Dass meine Freude im Falle des Champions-League-Sieges der Bayern für Hansi Flick besonders groß ausfallen würde", sagte Löw auf "dfb.de", "wird mir Thomas Tuchel aufgrund meines speziellen und freundschaftlichen Verhältnisses zu Hansi sicher nachsehen".

Der 60-Jährige sieht die Bayern und das von Tuchel trainierte PSG vor dem Königsklassen-Endspiel am Sonntag (21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) auf Augenhöhe: "Die Chancen in diesem Finale liegen für mich bei 50:50. Wenn beide Teams das zeigen, was sie können, wenn beide ihr offensives, spielerisches und taktisches Potenzial voll abrufen, dann werden wir am Sonntag einen Schlagabtausch der Extraklasse erleben."

Auch über den Halbfinal-Einzug von RB Leipzig habe sich Löw "wahnsinnig" gefreut. Dass mit Julian Nagelsmann (Leipzig), Tuchel (PSG) und Flick drei deutsche Trainer unter den letzten vier Teams standen, "ist ein starkes Ausrufezeichen für den deutschen Fußball".

(SID)

