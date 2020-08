Die Champions League live im TV und im Livestream und Liveticker: Ab dem 7. August soll die aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochene K.o.-Runde in der Champions League fortgesetzt werden. Hier seht Ihr im Überblick den leicht veränderten Modus des Turniers, die wichtigsten Daten sowie alle Informationen zu Übertragungen im TV, Livestream und im Liveticker.

Am 7. August soll die aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochene Saison in der Champions League mit den Achtelfinal-Rückspielen wieder aufgenommen werden. Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, der RB Leipzig und Atalanta Bergamo stehen bereits im Viertelfinale. Acht weitere Teams, darunter der FC Bayern München, haben noch die Chance auf die Runde der letzten Acht.

Champions League 2019/20: Der Modus

Aufgrund der außergewöhnlichen Situation hat sich auch der Modus etwas verändert. Zunächst geht es wie gewohnt mit den noch ausstehenden Achtelfinal-Rückspielen weiter. Anschließend aber wird auf Hin- und Rückspiel verzichtet.

Stattdessen steht ein Finalturnier in Lissabon auf dem Programm, das aus allen Viertelfinalspielen, den Halbfinalmatches und dem Endspiel besteht. Gespielt wird im Estádio José Alvalade und dem Estádio do Sport Lisboa e Benfica (besser bekannt als Estádio da Luz). Das Finale ist für den 23. August geplant. Die Viertel- und Halbfinalpartien wurden bereits ausgelost.

Champions League: Der Spielplan

Achtelfinal-Rückspiele

Viertelfinale:

12. August, 21:00 Uhr: Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain

13. August, 21:00 Uhr: RB Leipzig - Atlético Madrid

14. August, 21:00 Uhr: SSC Neapel / FC Barcelona - FC Bayern München / FC Chelsea

15. August, 21:00 Uhr: Manchester City / Real Madrid - Juventus Turin / Olympique Lyon

Halbfinale:

18. August, 21:00 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2

19. August, 21:00 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4

Finale

23. August, 21:00 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Die Champions League live im TV

Sky wird wie gewohnt mehrere Matches live im TV übertragen, darunter auch das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen Chelsea. Zudem wird der Pay-TV-Sender drei Viertelfinalmatches und das Finale live zeigen. Die genaue Aufteilung der Halbfinal-Partien ist noch nicht bekannt.

Die Champions League im Livestream

Sky überträgt bei SkyGo alle Matches, die auch im TV übertragen werden, im Livestream. DAZN berichtet ebenfalls im Livestream von der Champions League. Die genaue Aufteilung der Partien steht noch nicht fest, beide Sender haben aber die Rechte für jeweils zwei Achtelfinal-Rückspiele, jeweils drei Viertelfinalpartien und für das Finale.

Die Champions League im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es Liveticker zu allen noch ausstehenden Partien in der Champions League. Hier verpasst Ihr nichts, was sich in Europas Königsklasse tut.

Champions League: Chelsea sehnt sich vor Bayern-Duell nach Urlaub

0:3 im Hinspiel, Verletzte, Klagen wegen Überlastung: Der FC Chelsea reist zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayern München nicht in bester Verfassung. Und so scheint es als haben die Blues ihr Achtelfinale schon längst abgeschenkt. Anstatt sich mit einer möglichen Aufholjagd am Samstag zu beschäftigen, wettert Trainer Frank Lampard gegen die Premier League. | Zum Artikel

Champions League: Lewandowski über Ex-Trainer Klopp: "Er hat zwei Gesichter"

Bayern-Star Robert Lewandowski hat in seiner Karriere schon mit einigen Weltklasse-Trainern zusammengearbeitet. Doch besonders ein Coach ist dem Polen dabei in Erinnerung geblieben. Lewandowski erklärte im Instagram-Live-Gespräch mit "ESPN" auf die Frage nach dem besten Trainer, unter dem er gearbeitet habe: "Ich denke, Jürgen Klopp ist mein Favorit. Danach kommt Pep Guardiola." | Zum Artkel

Champions League: "Die Chance seines Lebens!" Ganz Europa schaut auf Lewandowski

Die Fortsetzung der Champions League ist der letzte große Höhepunkt einer zerfledderten Saison. Auch für den FC Bayern. Den Münchnern aber bietet sich in diesen letzten Wochen der Spielzeit 2019/20 eine historische Chance - als Team und für jeden einzelnen Spieler individuell. Besonders Robert Lewandowski steht vor der Krönung. Ganz Europa traut dem Bundesliga-Torschützenkönig Großes zu. | Zum Artikel

Champions League: Königsklasse als letzte Chance: Guardiola braucht den Titel mehr denn je

Keine Meisterschaft, kein FA Cup: Die Saison scheint für Manchester City zur absoluten Nullnummer zu werden, doch es steht ja noch die K.o.-Phase der Champions League vor der Tür. Der Klub wartet noch immer auf den ersten Königsklassen-Erfolg der Klubgeschichte und Pep Guardiola nun auch schon fast eine Dekade auf seinen nächsten Coup. Gerade jetzt bräuchte er den Triumph dringender denn je. | Zum Artikel

Champions League: Real-Stars Bale und James gegen ManCity nicht im Kader

Real Madrid wird ohne Angreifer Gareth Bale das Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City in der Champions League bestreiten. Das geht aus der Kaderliste hervor, die der Verein am Mittwoch veröffentlichte. Auch James Rodríguez wird in Manchester nicht mit von der Partie sein. Der gelbgesperrte Kapitän Sergio Ramos ist hingegen für die Begegnung nominiert. | Zum Artikel

Champions League: Erst Triple, dann Abschied? Poker um Thiago und Alaba geht weiter

Am Samstag will der FC Bayern München im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Chelsea (21 Uhr) den nächsten Schritt Richtung Triple machen. Dann wird es auch auf David Alaba und Thiago Alcántara ankommen. Die beiden spielen bei den Münchnern eine entscheidende Rolle. Wie lange sie das noch tun werden, ist jedoch ungewiss. Die Zukunft von Alaba und Thiago ist weiter offen. | Zum Artikel

Champions League: So erlebt Chelsea sein blaues Wunder gegen Bayern

Der FC Chelsea pfeift nach der Finalpleite im FA Cup gegen den FC Arsenal und vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern München konditionell und personell aus dem letzten Loch. Nicht nur der Kapitän, sondern auch der beste Flügelflitzer und ein Joker werden fehlen. Zwei weitere Stars sind angeschlagen. Die Gedanken kreisen bereits um die nächste Saison. | Zum Artikel

