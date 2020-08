RB Leipzig hat Atlético Madrid im Viertelfinale des Finalturniers der Champions League in Lissabon überraschend mit 2:1 (0:0) besiegt und steht in der Vorschlussrunde. Dani Olmo brachte den Bundesligisten nach 50 Minuten per Kopf in Führung, ehe Joao Félix (71./Elfm.) ausglich. Der eingewechselte Tyler Adams sorgte per abgefälschtem Schuss in der Schlussphase (88.) für den Sieg der Sachsen,

So lief das Spiel:

RB Leipzig kam gut in die Begegnung und spielte gleich munter nach vorne, nach einer Ecke hatte Marcel Halstenberg (4.) aus kurzer Distanz die Chance zur Führung, setzte einen Volley aber etwas überhastet klar über das Tor von Jan Oblak.

Atlético Madrid brauchte etwas Anlaufzeit, doch nach einer Ecke von Renan Lodi (13.) wurde es erstmals gefährlich für Leipzig, Yannick Ferreira Carrasco kam nach einem Kontakt gegen Péter Gulácsi im Strafraum zu Fall, Schiedsrichter Szymon Marciniak entschied sich auch nach einem VAR-Check gegen einen Elfmeter.

In der Folge lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, ohne jedoch die letzte Gefahr zu entwickeln. Gerade bei Leipzig sahen die Angriffe bis zum Strafraum flüssig aus, der letzte Pass war aber oft zu ungenau.

Kurz vor der Pause hatte RB nach einem Eckball nochmal eine gute Gelegenheit, Dayot Upamecano (45.+2) setzte einen Kopfball allerdings zu zentral auf Oblaks Tor.

Leipzig begann die zweiten 45 Minuten durckvoll und brauchte nur fünf Minuten, um Atléticos Abwehrriegel zu brechen. Eine Flanke von Marcel Sabitzer köpfte Dani Olmo (50.) aus kurzer Distanz ins lange Eck.

Im Anschluss nahm RB Tempo raus, Diego Simeone brachte Joao Félix (58.) ins Spiel und wurde gut zehn Minuten später belohnt, nachdem der 126-Millionen-Mann mit einem Solo einen Elfmeter rausholte und sicher zum Ausgleich verwandelte (71.).

Simeones Truppe war in der Folge spielbestimmend und dem zweiten Tor deutlich näher als RB, denen nach einem intensiven Spiel etwas die Luft fehlte. Die spielerische Überlegenheit münzte Atlético allerdings nicht in nennenswerte Chancen um.

In einer Phase, in der vieles für eine Verlängerung sprach, war es Sabitzer, der mit einem Traumpass das Feld öffnete und Wegbereiter dafür war, dass der eingewechselte Tyler Adams (88.) den Siegtreffer mit einem von Stefan Savic abgefälschten Schuss erzielte.

Atlético warf in den letzten Minuten alles nach vorne, doch Leipzig verteidigte mit elf Mann und ließ letztlich nichts mehr anbrennen, RB trifft im Halbfinale am Dienstag auf Paris St. Germain.

Stimmen des Spiels:

Tyler Adams (RB Leipzig): "Es war natürlich ein hartes Spiel. Die ersten 70 Minuten waren sehr ausgeglichen, ich wollte dem Team nach meiner Einwechslung Energie geben. Dass ausgerechnet ich zum 2:1 traf, war auch für mich eine ungewohnte Situation. Es war eine große Herausforderung nach drei Wochen Urlaub heute vollgas zu geben, jetzt müssen wir uns auf PSG vorbereiten und die Köpfe wieder freikriegen.“

Julian Nagelsmann (RB Leipzig): "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, ich finde das war ein verdienter Sieg. Nach der Führung sind wir etwas zu passiv, aber nach dem Ausgleich haben wir nicht lange gebraucht, um uns zu fangen. Das war insgesamt ein sehr abgezockter Auftritt von uns. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Atlético viele gefährliche Situationen hatte. Es wird ein spannendes Spiel gegen PSG und wir freuen uns jetzt auf das Halbfinale.“

Yussuf Poulsen (RB Leipzig): "Das ist ein großer Tag für uns, das müssen wir jetzt mal genießen und in paar Tagen wartet ein noch schönerer Tag für uns. Wir waren die bessere Mannschaft, haben sehr gut gespielt und sind verdient weitergekommen. Unser Matchplan ist perfekt aufgegangen, wir haben viel trainiert und konnten einiges umsetzen. Wir haben nach dem Ausgleich Ruhe behalten und am Ende die besseren Chancen rausgespielt, Tyler hatte zwar etwas Glück, aber die Hauptsache ist, dass der Ball war drin. Gegen PSG müssen wir wieder eine Top-Partie abliefern, aber wir haben heute gezeigt, was in uns steckt.“

Das fiel auf: Upamecano überzeugt als Abwehrchef

Upamecano hatte als Abwehrchef gegen Diego Costa und Marcos Llorente einiges zu tun, doch der Innenverteidiger war in nahezu jedem Zweikampf Sieger und vor allem in Luftduellen nicht zu bezwingen. Darüber hinaus wagte Upamecano einige Antritte in die Spitze und leitete so den ein oder anderen gefährlichen Angriff ein. Insgesamt nahm er Costa, Llorente sowie den eingewechselten Álvaro Morata nahezu komplett aus dem Spiel.

Tweet des Spiels:

Die Statistik: 4

Dani Olmo war in den vergangenen fünf Champions-League-Spielen an vier Toren (ein Tor, drei Assists) beteiligt.

