Dass er als Trainer unter besonderer Beobachtung stehe, sieht Flick dabei gelassen. "Bei Bayern München musst du jedes Spiel gewinnen. Das ist auch mein Selbstverständnis", betonte er.

Sein Spieler Kimmich machte vor der Partie bei den Blues noch einmal klar, dass der Titel in der Königsklasse ein "großer Traum" sei. "Wir haben die Qualität dafür, aber wir müssen anders als in der vergangenen Saison auftreten", sagte der Nationalspieler. Da war der deutsche Rekordmeister im Achtelfinale an Liverpool gescheitert.

Verlorenes "Finale dahoam" kein Thema

Als Revanche für das verlorene "Finale dahoam" 2012 gegen Chelsea sieht Kimmich das Duell nicht:

" Das ist gar kein Thema in der Kabine, dass das ein Revanchespiel sein soll. Die Jungs, die dabei waren, haben sich den Titel noch geholt. Ich hoffe einfach, dass es diesmal ein besseres Ende nimmt. "

Das Spiel vor acht Jahren, ergänzte auch Flick, "spielt überhaupt keine Rolle".

Die Bayern können am Dienstag Leon Goretzka aufbieten. Der Nationalspieler absolvierte nach Muskelproblemen das Abschlusstraining "ohne Probleme", so Flick: "Er ist einsatzfähig."

(SID)