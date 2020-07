David Alaba ist sich nicht sicher, ob die Pause nach der Bundesligasaison dem FC Bayern München im Hinblick auf das Finalturnier der Champions League in die Karten spielt. Im "Kicker" sagte der Österreicher: "Ob unsere Pause ein Vor- oder Nachteil sein wird, kann man erst hinterher bewerten. Die anderen Ligen sind im Rhythmus. Vielleicht ist das für uns eher ein Nachteil."

Der 28-Jährige meinte jedoch auch: "Wir sind nicht da, um Ausreden zu suchen, sondern sehr selbstbewusst. Wir wissen, wer wir sind, das wollen wir auf dem Platz zeigen."

Mit Blick auf die Ergebnisse der Rückrunde seien die Chancen "nicht schlecht", betonte Alaba, um anzufügen: "Es ist ein weiter Weg bis dahin. Wir haben eine neue Vorbereitung, müssen uns auf dieses Turnier fokussieren."

Für den Verteidiger und die Münchener geht in knapp zwei Wochen das Finalturnier der Königsklasse los. Am 8. August (21:00 Uhr) steht das Achtelfinalrückspiel gegen den FC Chelsea an. Das Hinspiel in London gewannen die Bayern 3:0.

Sollten die Münchener ins Viertelfinale einziehen, wartet dort entweder der SSC Neapel oder FC Barcelona. Im Hinspiel in Italien trennten sich die beiden Klubs 1:1.

